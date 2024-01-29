【屯門虐兒案】神經外科醫生黃秉康：嬰兒腦部搖晃症可致眾多微小血塊　嚴重者可以永久殘障

▲ 涉事女嬰留醫屯門醫院，情況危殆。(資料圖片)

一名9個月大女嬰周四交由社區保母照顧期間抽搐昏迷，醫生發現女嬰腦內有血塊，警方拘捕於仁愛堂接受訓練的33歲鍾姓保母。醫管局表示，截至周一晚，女嬰仍然危殆。涉案33歲保母已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

據指，女嬰父母為在職人士，由於傭工休假因此透過仁愛堂社區中心尋求暫托服務，直至傍晚才接回。保母周四下午為女嬰洗澡後發現其抽搐，通知女嬰父並將女嬰送院。醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，為女嬰安排手術、目前情況危殆。醫生認為女嬰傷勢可疑，向警方報案。女嬰的堂姑姐、堂姑媽昨於屯門醫院向傳媒表示，女嬰完成緊急開腦手術，須觀察顱內壓。

神經外科專科醫生黃秉康向TOPick表示，幼童不懂得保護自己頭部，加上腦部佔人體面積大，有機會出現「嬰兒腦部搖晃症」，腦部可能出現眾多的微小血塊，就如豆腐受擠壓一般。黃秉康指，幼童嚴重程度視乎搖晃力度而定，大部分患病小童無需做手術，併發症輕微，但亦可以有嚴重個案，嚴重者可以永久殘障。

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責任編輯：陳展棋