【學童自殺】三層應急機制首兩月近百宗求助或轉介　有緊急個案因考試無暇睇精神科

▲ 有專家呼籲，切勿忽略師生空間不足的結構性問題。（資料圖片）

為緊急應對學生自殺問題、政府跨部門設立的中學「三層應急機制」，原定於本月底屆滿，當局披露至今接獲近百宗學校求助社署及轉介醫管局個案。對於政府今（29日）宣布延長實施措施至今年底，有專家指出，延長機制不代表「處理咗」學生自殺問題，強調問題焦點並非醫療服務不足，勿忽略師生空間不足的結構性問題。

兩個月內49校需「外援隊伍」跟進 醫管局接50宗校長轉介個案

教育局回覆表示，截至今日，應急機制共接獲49宗需要「外援」的學校求助個案，並已轉介相關學生予第2層支援的社署「校外支援網絡隊伍」跟進。第3層支援，校長亦可轉介有嚴重精神健康需要的學生至醫管局精神科。醫管局今回覆表示，截至本月15日，醫管局精神科透過機制接獲50宗校長轉介個案及46宗校長電話查詢。

教育局今向全港中學發通函，提到校長於轉介學生接受第3層服務前「應充分考慮學生的情況及需要」。中學校長、香港學校訓輔人員協會副會長李建文對措施延長表示歡迎，倡政府在本年中前收集業界意見，研究將措施恒常化，並為中六生推出針對性關懷支援，以及由政府帶頭籲非教育界人士關心年輕人，及感謝教師的付出。

李建文強調，關心年輕人的工作不能只停留在學校層面，「政府應該繼續帶領推動全社會關心年輕人，甚至是老師」。他特別關注教師身心靈健康，「在現有繁重工作下，更加需要有人感謝佢哋嘅付出。」

專家：勿僅聚焦醫療 中學校長籲社會感謝教師付出

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，措施延長對於有需要的學生是好消息，但「唔好以為咁就處理咗防止自殺問題」，強調學生自殺問題焦點並非醫療服務不足，而是教師支援和空間不足。「有時最能夠明白學生嘅，唔係精神科醫生，應該係老師，但你唔俾空間佢（老師）。」

葉兆輝亦透露，得悉最近有1名中學生被學校列為「緊急個案」，是需要轉介至精神科的新症，該名學生卻因忙於應付考試無去精神科到診。

政府表示，會繼續留意機制運作情況，以及推出多項新措施，包括於本月底至3月為學校人員舉辦逾40場培訓課程和工作坊，並安排非政府機構到校為學生舉辦精神健康活動。

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記者：馮琪雅