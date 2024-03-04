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【搶人才】傑出創科學人計畫推出4年　來港學者：盼研發起始資金獲更多援助

社會 00:00 2024/03/04

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stephen dalton認為，內地和大灣區逐漸於生物醫學研究成為世界強國。(陳靜儀攝)

政府近年積極推動科創發展，其中2020年施政報告倡推出「傑出創科學人計劃」，由政府、大學和賽馬會慈善基金共同承擔約二十億元，招攬約一百名國際知名創科學者來港。曾於澳洲、英國及美國從事生物科技研究工作的杜卓勳，就是這批學者其中之一。

計劃由政府撥十億元，津貼每名獲聘學者五成薪金，以及每名學者最多四名研究員首三年薪金。杜卓勳表示，政府及大學正努力令人們可以更輕易來港，不過本港生活成本高漲，認為仍可增加吸引力，包括增加科學家研究初期的起始資金。杜卓勳指，美國過去成為創科的領導者，是因為有能力吸引世界各地的人才，認為除了吸引本地及內地的專家去，海外專家亦是重要途徑。

杜卓勳於中大的實驗室有8名全職人員，亦有部分學生參與研究，大部分是內地生。杜卓勳預期，未來會有更多內地學生加入研究。他指，如果研究順利投入至臨床生產，預料需要4-50人的團隊，並需跨團隊進行合作。

他表示，過往曾多次來港，相信香港及大灣區未來會成為科學的領頭者，因此決定到港繼續事業。他認為，雖然本港重視轉化研究，獨立科學家真正獲得基礎研究資金的機會很少，認為創科政策可更具大局觀，令這些科學家獲得支援。

校園外中美角力不斷演化，高端科技成為角力戰場之一；中大校政風波於過去一年亦沸沸揚揚。杜卓勳指，目前在港進行研究仍然感覺良好，不認為香港生活及學術自由受到影響。他指，毫無疑問香港的未來與內地緊密相連，認為改變雖然緩慢，但正在有秩序地進行。

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記者：陳展棋 

 

 

 

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