正值流感高峰 憂聚會交叉感染搞到頭痛身㷫 隨身止痛散幫到手！

踏入春季，正值流感及其他呼吸道疾病的高峰期；加上剛過去的農曆新年假期多了拜年及聚會活動，增加病菌交叉感染的機會，很多時，呼吸道感染都會伴隨發燒、頭痛等症狀；再者，年假過後亦是放假後遺症的高峰時間，市民容易因睡眠不足及返工壓力進一步誘發頭痛問題，萬一症狀初起又未能立即就醫，退熱止痛藥撲熱息痛就是你的看門口救星！而粉狀退燒止痛藥入口即溶，吸收度比藥丸更快，服後能夠快速紓緩頭痛、發燒症狀。

▲ 雖說流感輕症並無大礙，但發燒和頭痛也讓人非常困擾，故不少人也會選擇含撲熱息痛成分的退燒止痛藥，安全有效地紓緩不適。

撲熱息痛 有效減輕發燒痛症



雖說流感或呼吸道感染輕症不會對健康造成嚴重問題，但發燒和頭痛始終讓人非常困擾，甚至會影響日常生活和工作。因此，不少人會考慮服用非處方傷風感冒藥紓緩不適。其中一個常見的退燒止痛成分就是撲熱息痛，它不但被證實有效紓緩多種痛症，包括頭痛、肌肉痛、經痛及關節痛，還可同時退熱；而且比起布洛芬和阿士匹靈兩種止痛消炎成分撲熱息痛的安全性更高，服後不像布洛芬和阿士匹靈般容易產生腸胃不適，甚至因長期服用較高劑量可能引發胃部不適等不良反應。

▲ 藥粉狀的樂得®即溶止痛素一經推出已大受歡迎，而且經嚴格密封的獨立小包裝，更可確保藥物的衛生、質量和藥效，亦方便攜帶。

樂得®即溶止痛素迅速發揮藥效KO不適症狀



發燒、頭痛等症狀初現時，當然想盡快擺脫不適，恢復健康。原來相比起藥丸退燒止痛藥，藥粉狀的退燒止痛藥更容易被身體吸收，事關粉狀藥物的分子非常細小，可以直接進入血液循環系統，且不需要像藥丸一樣經過消化過程才能被身體吸收。當中，創立於1938年、擁有85年歷史荷蘭領導藥品品牌樂得®推出的即溶止痛素（又稱「隨身止痛散」）載譽歸來。相比起市面上亞洲製造的止痛藥物，它可說是獨特，且難得為100% 荷蘭製造的粉狀退燒止痛藥，更值得信賴。樂得®隨身止痛散，

◆ 含有醫學界選用成分撲熱息痛，能安全有效助你擊退頭痛、發燒、各種痛症，且不傷腸胃；

◆ 獨特粉狀劑入口即溶，無需配水，非常適合不喜歡吞藥丸或有吞嚥困難的人士及長者，方便又貼心。

◆ 採用分子較細粉狀，比藥丸更容易被吸收，能夠迅速發揮藥效。

◆ 其獨特的西柚味配方，口感不苦澀，加上細細條方便攜帶，出門外遊時可以隨時候命，用作紓緩發燒、頭痛等不適，讓你安心出遊。

值得留意的是，依家至2月29日喺萬寧指定門市購買2 盒，仲可享 85 折優惠（建議零售價$59.9）！小編我都買了兩盒看門口。

趁著流感高峰期還未過，記得快些入手，讓樂得®隨身止痛散成為你的看門口救星！但若覺得十分不適就需要求醫，好好守護健康。

如有任何疑問，建議諮詢醫護專業人員的意見。

優惠受條款及細則約束。實際價格與優惠由零售商保留最終決定權，以門店標價為準。

小編推介:

樂得®即溶止痛素（隨身止痛散）

建議零售價:

HK$59.9

含有醫學界選用止痛退熱成分撲熱息痛，配合獨特粉狀劑形，不需用水送服，服後能直接進入血液循環系統，迅速發揮藥效，並且不傷腸胃。

服用小貼士：

● 16歲以上及體重多於50公斤青少年及成人

每次1-2包。24小時內不可服用超過6包

● 12-15歲及體重41-50公斤的青少年

每次一包。每日不可服用超過4包。



（特約）