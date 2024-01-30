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鯁喉意外｜元朗2歲男童疑食麵包鯁喉　送院搶救後不治

兒童健康 09:27 2024/01/30

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元朗2歲男童疑食麵包鯁喉，送院搶救後不治。

元朗發生幼童疑鯁喉致命意外，一名2歲男童昨日（29日）約下午5時許，懷疑在水蕉新村一間村屋住所內，懷疑進食麵包時鯁喉時暈倒，救援人員到場為男童施急救，並把男童送往博愛醫院搶救，惟最終搶救後證實不治，死因有待驗屍進一步確認。

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醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

【同場加映】12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法

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本港有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人哽喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

此外，食安中心在官方facebook上，列出容易哽喉的高危食物類別，呼籲家長及照顧者要小心，避免年幼子女帶回去學校進食。

  • 難於溶化嘅果凍（例如小杯裝蒟蒻啫喱）
  • 細小嘅堅硬食物（例如果仁、硬糖、花生、角仔）
  • 細小嘅球形食物（例如提子、魚蛋、丸類食物）
  • 難於咀嚼嘅食物（例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕）
  • 可壓縮食物（例如棉花糖）
  • 厚稠糊狀嘅醬（例如花生醬）

食安中心更提示各位家長，小朋友進食時應該坐定定，慢慢食，小朋友在學校小息時也不應該一路行，一路食，更加不要在與同學互相追逐時進食！

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責任編輯：王明芳

兒童健康 博愛醫院 元朗

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