  • 19°C
香港時間 : 2024203日 (週六) 10:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作壓力大仲要熬夜湊仔易傷肝 一招幫新手爸媽改善「過勞肝」

特約 09:00 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

別以為不煙不酒就不會有肝臟問題。香港人生活緊張繁忙，特別是新手爸媽，寶寶出世後生活節奏完全被打亂，白天既忙於工作賺錢，晚上又因為要餵夜奶而頻繁起床，精神和體力嚴重透支，壓力更幾近爆煲，大大增加肝臟排毒的負擔，至肝臟在不知不覺中受損，身體愈見疲憊，嚴重的話更有機會引發肝臟疾病。既然新手爸媽改變不了顛倒的生活模式，就要學懂養肝。當中，經醫學實證有效逆轉肝損的利肝素Legalon，便具保護、修復、再生三效合一功效，keep 住食就可以輕鬆守護肝臟健康。 

肝臟功能一旦受損，身體不但容易感到疲倦、食欲不振、皮膚痕癢、面容憔悴等，還有機會引起肝臟疾病，問題不能忽視。

難有休息時間 肝臟嚴重透支

事實上，初為人父母的在職爸媽需要同時兼顧工作與照顧小孩，已耗費了大量的時間和精力，加上經常熬夜湊B至睡眠嚴重不足，更容易聚積毒素，大大增加了肝臟的負擔，不少新爸媽因此變得易倦易累，面容也顯得特別憔悴；更糟糕的是，新手爸媽面對身份轉變帶來的育兒及經濟壓力，使得精神進一步被透支，造成惡性循環，最終影響肝臟健康。要知道，肝臟是人體的重要代謝器官， 負責協助身體代謝和排毒。一旦肝臟功能受損，身體不但容易感到疲倦、食欲不振、皮膚痕癢、面容憔悴等，還有機會引起肝臟疾病，嚴重影響健康。因此，新手爸媽應該更加重視養肝，才可回復精神和體力照顧寶寶。

利肝素Legalon 為新手爸媽最強後盾

不過，對新手父母而言，實在難以改變日夜顛倒的湊B生活，若想在忙碌的生活中提升肝臟健康，可以考慮使用健肝產品來幫助維持肝臟的健康狀態。然而，在市面上有各種不同的健肝產品，該如何選擇呢？

其實，要改善「過勞肝」，所攝取的營養成分必須非常精準。其中，被稱為肝臟守護神的水飛薊素，早被證實具有抗氧化和消炎的功效，可以幫助減少肝臟的氧化作用，令肝臟得到保護的同時，具修護受損肝細胞及讓肝臟細胞再生的作用，從根本改善「過勞肝」問題。

另外，坊間護肝產品眾多，選擇時謹記要揀選信譽良好的品牌，並留意產品是否符合安全標準，好像上市超過50年的利肝素Legalon，不但蘊含水飛薊素，具備保護、修護及再生的三重功效，且經過醫學研究證實，連續使用8週後可以降低肝酵素，有效逆轉肝損，超過75%使用者的症狀如容易感到疲勞、食慾不振和腹部不適等更得到明顯改善。而利肝素Legalon也是香港衛生署註冊的護肝產品，證明安全可靠，因此不難理解為什麼它會是醫院和專科醫生選用的健肝產品。現在，利肝素Legalon更推出限時優惠，只要由即日起至2月8日到HKTVmall、莎莎門市、屈臣氏門市、屈臣氏網店及華潤堂購買利肝素Legalon，第二件可獲半價折優惠！(原價$399，平均每件$299)

記著，無論工作和湊B多忙，只要有利肝素Legalon在手，就能養好個肝，讓新手爸媽踢走疲累，重拾精神和體力，好好照顧寶寶同時兼顧好工作。

小編推介:

利肝素Legalon
建議零售價︰HK$399
德國製造，含有肝臟守護神成分水飛薊素，具備保護、修護及再生的三重功效，Keep住食能直有效逆轉肝損，踢走疲勞、面容憔悴、食慾不振，腹部不適等問題。

HKTVmall 暉致官方旗艦店: https://bit.ly/4bw1JX1
屈臣氏網店：https://bit.ly/49a0ZEE

（特約）

最高瀏覽

帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
奪命表演︱觀眾直擊恐怖一幕　女子商場表演雜技　突斷繩高空頭向下墮地亡
奪命表演︱觀眾直擊恐怖一幕　女子商場表演雜技　突斷繩高空頭向下墮地亡