工作壓力大仲要熬夜湊仔易傷肝 一招幫新手爸媽改善「過勞肝」

別以為不煙不酒就不會有肝臟問題。香港人生活緊張繁忙，特別是新手爸媽，寶寶出世後生活節奏完全被打亂，白天既忙於工作賺錢，晚上又因為要餵夜奶而頻繁起床，精神和體力嚴重透支，壓力更幾近爆煲，大大增加肝臟排毒的負擔，至肝臟在不知不覺中受損，身體愈見疲憊，嚴重的話更有機會引發肝臟疾病。既然新手爸媽改變不了顛倒的生活模式，就要學懂養肝。當中，經醫學實證有效逆轉肝損的利肝素Legalon，便具保護、修復、再生三效合一功效，keep 住食就可以輕鬆守護肝臟健康。

▲ 肝臟功能一旦受損，身體不但容易感到疲倦、食欲不振、皮膚痕癢、面容憔悴等，還有機會引起肝臟疾病，問題不能忽視。

難有休息時間 肝臟嚴重透支



事實上，初為人父母的在職爸媽需要同時兼顧工作與照顧小孩，已耗費了大量的時間和精力，加上經常熬夜湊B至睡眠嚴重不足，更容易聚積毒素，大大增加了肝臟的負擔，不少新爸媽因此變得易倦易累，面容也顯得特別憔悴；更糟糕的是，新手爸媽面對身份轉變帶來的育兒及經濟壓力，使得精神進一步被透支，造成惡性循環，最終影響肝臟健康。要知道，肝臟是人體的重要代謝器官， 負責協助身體代謝和排毒。一旦肝臟功能受損，身體不但容易感到疲倦、食欲不振、皮膚痕癢、面容憔悴等，還有機會引起肝臟疾病，嚴重影響健康。因此，新手爸媽應該更加重視養肝，才可回復精神和體力照顧寶寶。

利肝素Legalon 為新手爸媽最強後盾



不過，對新手父母而言，實在難以改變日夜顛倒的湊B生活，若想在忙碌的生活中提升肝臟健康，可以考慮使用健肝產品來幫助維持肝臟的健康狀態。然而，在市面上有各種不同的健肝產品，該如何選擇呢？

其實，要改善「過勞肝」，所攝取的營養成分必須非常精準。其中，被稱為肝臟守護神的水飛薊素，早被證實具有抗氧化和消炎的功效，可以幫助減少肝臟的氧化作用，令肝臟得到保護的同時，具修護受損肝細胞及讓肝臟細胞再生的作用，從根本改善「過勞肝」問題。

另外，坊間護肝產品眾多，選擇時謹記要揀選信譽良好的品牌，並留意產品是否符合安全標準，好像上市超過50年的利肝素Legalon，不但蘊含水飛薊素，具備保護、修護及再生的三重功效，且經過醫學研究證實，連續使用8週後可以降低肝酵素，有效逆轉肝損，超過75%使用者的症狀如容易感到疲勞、食慾不振和腹部不適等更得到明顯改善。而利肝素Legalon也是香港衛生署註冊的護肝產品，證明安全可靠，因此不難理解為什麼它會是醫院和專科醫生選用的健肝產品。現在，利肝素Legalon更推出限時優惠，只要由即日起至2月8日到HKTVmall、莎莎門市、屈臣氏門市、屈臣氏網店及華潤堂購買利肝素Legalon，第二件可獲半價折優惠！(原價$399，平均每件$299)

記著，無論工作和湊B多忙，只要有利肝素Legalon在手，就能養好個肝，讓新手爸媽踢走疲累，重拾精神和體力，好好照顧寶寶同時兼顧好工作。

小編推介:

利肝素Legalon

建議零售價︰HK$399

德國製造，含有肝臟守護神成分水飛薊素，具備保護、修護及再生的三重功效，Keep住食能直有效逆轉肝損，踢走疲勞、面容憔悴、食慾不振，腹部不適等問題。

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（特約）