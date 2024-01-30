【23條立法】李家超今展開立法公眾諮詢　強調：早一日風險少一日

▲ 行政長官李家超今日主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會。（梁偉榮攝）

行政長官李家超今日（30日）主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會。

李家超表示，《基本法》第二十三條立法是要「必須做」及「盡快做」。這是特區的憲制責任，人大528決定及香港國安法再次強調要盡快完成《基本法》第二十三條立法。

第二，社會經歷2019年港版顏色革命，大家都明白到國家安全的重要性，明白到國家安全風險是嚴重真實、突如其來的，再加上地緣政治日益複雜，港府必須盡快修補這一塊短板，「早一日，風險少一日」。

第三，在二十三條立法的同時，特區有責任就528決定及香港國安法所規定的責任及義務，完善香港特區及國家安全的法律制度及執行機制，以有效維護國家安全。在進行二十三條立法的同時，必須同時履行有關責任，以完善法律制度及執行機制的不足及短板。

李家超稱，今次立法建議採取以下原則。第一，一國兩制方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益。

第二，尊重和保障人權，依法保護根據《基本法》公民權利和政治權利國際公約，經濟社會與文化權利的國際公約適用於香港特區的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威在內的權利和自由。

第三，對於危害國家安全的行為和活動，應當按法治原則，堅持積極預防和依法懲治的立法方式。

李家超稱，當局建議訂立一條全新的維護國家安全條例，以全面應對香港特區現在或未來可能出現的國家安全風險，以及全面落實528決定和香港國家法所規定的憲制責任和義務，讓香港維護國家安全的法律渾然一體，令公眾清楚掌握立法的範圍和內容。

他表示，今次政府制定的建議，是綜合考慮香港現時的法律、實際情況和大量外國相當法律。很多國家都根據自身面對的國家安全風險及需要，制定大量維護國家安全的法律，如美國至少有21部，英國最少14部，加拿大至少5部，新加坡至少6部，澳洲至少4部，新西蘭至少2部。政府在這次立法工作，會參考及借鍳其他國家的法律。

至於文件內容，除憲制責任、立法原則、立法方式以外，有關立法建議將包括修改一些現行法例，將一些普通法的罪行，轉為成文法；亦建議一些新的罪行，文件羅列外國的國家安全法律，幫助市民作參考及比較。文件亦會介紹現行法律制度及執行機制的短板和不足。

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記者：黃穎津