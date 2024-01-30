解救油脂粒｜面部油脂粒是慢性皮膚炎症　中醫教煮控油焗茶+補水之道【內附食譜】

▲ 註冊中醫師楊明霞表示，面部的油脂粒卻不能忽視，因為它們有可能是脂溢性皮炎的警示。（iStock圖片）

皮膚摸起來不光滑、凹凹凸凸，手感粗糙？不少人也會有心癮，愈不平滑就愈愛撫摸自己的臉。久而久之，面上的問題愈多，最常見的就是油脂粒。其實黑頭和油脂粒都是由於身體濕重毛囊皮脂線分泌過多，加上表皮層角質脫屑太多，而令毛囊堵塞形成油脂粒。

但面部的油脂粒卻不能忽視，因為它們有可能是脂溢性皮炎的警示。面部皮膚皮脂腺分泌皮脂是一種正常生理現象，但如果皮脂腺分泌功能亢進，皮脂排出過多，在皮膚上堆積，在堆積處出現慢性皮膚炎症，則稱為面部脂溢性皮炎。

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面油是由人的皮脂腺分泌，天氣熱的時候皮脂腺分泌的會比較旺盛。從中醫角度，五臟六腑之中，尤以保養脾胃最為重要，所謂「肺主皮毛」，意即指人體需要依靠脾胃的運作消化和吸收，從而把養份供給身體各部分。

便秘令問題更嚴重

脾胃較差的人亦往往可從他的外表反映出來，他們的皮脂腺分泌不平均，容易堵塞毛孔，繼而出暗瘡或油脂粒的情況。如果身體機能欠佳，容易出現便秘，導致體內毒素增加，更會從而刺激皮脂腺的分泌，令脂溢性皮炎的問題更嚴重。

中醫認為，脂溢性皮炎是外感風邪、血虛風燥、肌膚失養等所致。患者也會出現暗瘡般的暗瘡，一般會出現於面部或胸口位置，很多時患者除了長痘痘外，皮膚亦會出現紅腫、脫皮及痕癢，而常見於髮綫位置、耳孔、耳背、眉心、法令紋等地方。

脂溢性皮膚炎是屬於內發性的皮膚病，與青春期沒有關係，患者以男士居多，而皮膚也不像暗瘡患者般皮膚偏油性，反而患者皮膚會較為乾燥，如髮綫、耳背、眉心位置較容易脫皮，因此正確地補水也是解決脂溢性皮炎的第一步。

▲ 要靚除了注意皮膚健康外，五臟養生也不能忽視。（iStock圖片）

控油先要補水

面上泛油主因是角質層缺水，皮脂腺自動分泌油份滋潤肌膚。因此控油先要補水，否則摸起來跟砂紙一樣。健康的皮膚，水分和油分分泌都會保持在一個相對穩定的狀態，不會感覺乾燥或者油膩，也不至於到「糙」的程度。皮脂膜受損，皮膚裏的水分才會大量流失，臉感覺乾繃；皮脂腺分泌不正常或者老化萎縮，皮膚才會缺乏必要的油分滋潤和保護，出現脫皮和脂溢性皮炎。

但一下子喝很多水對於緩解肌膚乾燥沒有幫助，因為水份需要脾胃輸佈到身體各部分，包括皮膚。如果脾胃功能欠佳，通常是還沒有到達肌膚的時候就代謝掉了。而且大量飲水還會帶走體內很多有用的電解質和礦物質，而這些都是肌膚中重要的鎖水的元素。

要有效平衡油脂分泌，必須清熱除火，建議兩款有助控油補濕焗茶給大家：

1.控油消炎茶（適合熱底人士）

材料：金銀花3錢、生薏米4錢、淡竹葉5錢

製法：1.將所有材料洗淨，放入杯中茶隔內。

2.注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30-40分鐘即可飲用。

功效：金銀花具有抗病原微生物、抗炎、解毒作用。淡竹葉能清熱除煩、利尿，清心火。生薏米可以補脾益肺，利水滲濕的功效。三藥合用有清心火，清熱解毒的作用。

▲ 薏米水是護膚美顏佳品。（iStock圖片）

2.清熱去濕茶（適合寒底人士）

材料：生薑2片、炒薏米3錢、陳皮1片

製法：1.先將薏米炒熱。

2.將所有材料洗淨，並把陳皮、生薑剪碎，放入杯中茶隔內。

3.注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30-40分鐘即可飲用。

功效：陳皮及生薑皆有燥濕化痰；能消除滯留於體內的濕，炒薏米有助脾胃運化，使水液能正常輸送至身體各部分，而不至於形成痰濕的問題。三藥合用有助脾胃運化，抑制細菌擴散，可治療暗瘡及預防油光。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）