報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油 1支

試用專員:MOK SIU YI

很榮幸抽中作為NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油的好物試用專員 ，這是我第一次接觸及使用這個日本品牌。今次我先用了持久不脫色唇彩來試試其卸妝功能，想不到效果非常出色。它能迅速溶解並徹底卸除唇彩，用後感覺清爽、乾淨，不會殘留油膩感。

我是敏感肌，使用後我的肌膚並且沒有任何過敏或刺激反應。如果是日常淡妝，單用這款卸妝油洗面便可以，我覺得無需要再使用洗面用品都ok。

這款卸妝油日本製造，以有機成分製成，無添加任何有害物質，對肌膚非常溫和。我非常滿意這款產品，它會成為我日常卸妝的首選。

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試用專員:Yuen Sze Ling

以下係我是用後嘅感受：

1. 包裝精美、樽口大細適中、使用方便。

2. 背面有詳細用料成分、使用說明，可以放心使用。

3. 產品係透明淡黃色，味道清新唔刺激，乾手乾面上油，容易乳化推開，易於沖浄，抹乾面後感覺唔繃緊十分乾淨，值得推薦使用！

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試用專員:Lo Pui Man

我先於手背上塗上粉底液，待乾後便開了NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油試看其卸妝效果。此卸妝油有淡香味，不會刺鼻。我取了少量已能塗均整個手背，加了清水後輕輕按摩一會，潔顏油已經很快乳化變白，用溫水沖淨過後，粉底液已完全卸除，感覺肌膚很乾淨。最重要的是它完全沒有其他卸妝水的刺激感覺，能做到既親膚又徹底清潔毛孔。

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試用專員:Almond Ng

對於每天有化妝習慣嘅我,放工後要卸妝,總想找樣卸得方便快捷,重點是溫和得嚟夠乾淨的卸妝產品 有幸得到NatuLaka 無添加有機軟膚卸妝油試用,用前上網找到有關產品的資訊 得知它有92.5%美容保濕成分, 天然成分達至99.9%和7種天然植物精油 最近啲天氣時冷時熱,真的很易敏感 (身體也曾出現過粒粒) 反而面部試用了這枝產品差不多2星期,也沒有出現過任何敏感或副作用,也沒有出現油脂油,試過用錯過某隻卸妝油搞到有油脂粒出現 用法和其他卸妝油一樣,都是乾手乾面打圈將彩妝溶掉,再加水乳化,最後以清水洗乾淨便可 其實佢嘅卸妝力都達85分,有些防油嘅眼妝產品要多打圈幾下及加水乳化才卸得乾脆,其他都不大問題 至於氣味是很微微的天然清香,可以說是要很用心聞才發覺,我都很怕味濃的護膚品,所以用時覺得舒服 質地是油質,其實起冬天用都很舒服,唔會好似卸妝水咁凍 洗完臉之後肌膚都唔會覺得乾燥

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試用專員:CHAN YUK LING

感謝能成為試用專員， 一收到後，急不及待開瓶試用， 洗濕面部倒出大約五毫子份量， 輕輕在面上打圈， 直至卸妝油轉奶白色， 然後清水洗淨， 過程感覺卸妝油清香撲鼻， 讓人非常放鬆， 輕柔打圈時， 臉上的妝都給溶掉， 一天的灰塵疲累都洗掉乾淨， 質地非常清爽， 不會油膩「張」住塊面，洗淨後毛孔細緻， 整體有潤滑白𠵍較果， 滋潤不緊繃， 敏感肌的我能安心使用！

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試用專員:Lau Sze Ki

NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油的包裝有着清新的感覺，一開始我是被「卸妝同時護膚」這個功效所吸引，經過這段時間的試用，真的感受到它的功效。 當我之前卸妝的時候，每次卸完後，皮膚都感覺有一層乾裂的感覺，但是這支NatuLaka卸妝油卻沒有這種感覺，反而他淡淡的花香味道，再加上天然的植物油，真正滋潤了我的皮膚，同時卸妝也卸得很徹底

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試用專員:Chui I Ting

NatuLaka卸妝油好方便，佢濕手濕面，定還是乾手乾面一樣OK！

相片見到我手背搽上最難卸走嘅眼線液同眼睫毛液，滴幾滴卸妝油落化妝棉，抹一次，眼睫毛液幾乎已全部抹走，再抹多兩三次，已經完全乾淨了！比起其他大牌子嘅卸妝油更快更乾淨！

就算唔用化妝棉，就咁用手去落妝一樣冇問題！

同埋用佢卸完妝，唔需要再用多次洗面膏，慳返啲時間，又唔怕洗到塊面乾晒！👍🏻

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試用專員:Wong Ka Wing

NatuLaka軟膏卸妝油用上面不會覺得粘膩。我習慣把卸妝油置於掌心磋勻，用熱力將油溶化再放上面，輕輕按摩再用水清洗便能將髒污徹底去除。成份天然不怕對面部造成刺激，所以用後不會有紅腫的問題。我很推薦大家使用，尤其是敏感肌也不怕過敏。

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試用專員:

試用專員:Chan Yan wing

之前都有試過Natulaka的泥膜，保濕之餘又能徹底清除多餘的污垢，效果很好。今次卸妝油成份同樣有機無添加，適合敏感肌膚。最喜歡它蘊含有效活性成分煙醯胺可同時抗皺及美白，兼且配合天然精油，氣味温和，每天都期待使用。

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試用專員:chow miu yan

用完NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油，令我每晚感覺到清潔乾淨。因為缷妝呢個環節好緊要，用左唔好嘅缷妝油會搞到好似唔夠清潔，再做幾多保養都無用！但用完NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油令我感覺缷妝同時無抽乾我面部本身嘅水份，無添加有機成份令我安心使用。原本我係痘痘肌，用左呢隻缷妝油，出少左好多痘，因為痘痘肌絕對需要清潔做足，而NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油就比到信心我，放心咁用佢黎缷妝.

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試用專員:Wu Ka Yiu

已經試用卸妝液；塗上去時很快就抹乾淨化妝剩餘的顏料；平時有啲位好難清潔；但原來用棉花棒一掃便成功掃左在眼角的污跡；不用再擔心又被人話清理得唔乾淨。

試過滴了在手上；原來不算太油；互相擦動手指；也很容易把手上化妝顏料清掉；真係方便即時見效。

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試用專員:Yiu Wing Sze

好多時候卸妝油加咗香料就會令到皮膚好容易生粒粒，怕對皮膚唔好所以選擇卸妝油方面都好謹慎，一支好嘅卸妝油最緊要清潔力強，而且唔會令到皮膚變得乾燥

NatuLaka無添加有機柔膚卸妝油就有齊晒一支完美卸妝油嘅功效，佢使用咗純天然精油，所以唔會有香料味道，而且清潔力夠強，連眼妝例如防水眼線或者防水度高嘅睫毛膏都可以卸得好乾淨，成份天然溫和程度達99.99%就算敏感肌膚都用得另外佢亦都含有好多護膚油，同時可以做到卸妝同埋護膚，用後皮膚充滿光澤唔會乾燥，感覺非常舒服，一支已經可以解決所有卸妝問題，攞去旅行都好方便

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試用專員:Chau

非常喜愛這NatuLaka產品採用天然成分，因為卸妝的功夫一定要徹底清潔肌膚，但很多卸妝產品都含化學質料，易影響肌膚，但這產品當我用後感到很舒爽，皮膚沒有半點繃緊或不適，而且還感到肌膚很潤滑，很適合我脆弱敏感肌膚，以後卸妝用佢唔怕肌膚敏感了！

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試用專員:WC Wing

剛試用NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油，發覺它散發著淡淡的清香氣味，清而不俗，而且能夠有效卸掉妝容，不用在卸妝後再次潔面，十分省時方便。另卸妝後皮膚也不會感到繃緊，十分好用！

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試用專員:Ho Ka Pik

我覺得用完后塊面好乾淨，冇晒d黑頭走米同污糟嘢，同埋都幾水潤飽滿，又清爽，冇油淋淋嘅感覺，塊面有光澤，感覺白滑咗！而且簡單易用，唧幾滴乾手乾面用手推開就得！

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試用專員:Wong Pui Fan

當卸妝一抹，易推，易卸。加上一看面部已好分明。面部的毛孔感覺好潔淨。再用清水清洗一下，已經覺得好清爽（唔會感覺好拉緊）。面部水份感覺滋潤，唔會同平時的其他品牌中要再清洗多一次及乾涸質地。加上亦是有機無添加的因素，令到我放心使用。

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試用專員:Lee wing shan sandy

我用了NatuLaka無添加有機軟膚卸妝油一星期, NatuLaka 卸妝油可以濕手用，無需二次清潔，植睫毛都用得，唔駛就住就住洗面, 加上卸妝油水感輕盈，容易推開、瞬間乳化，能徹底卸走妝容、清除多餘污垢，用後肌膚滋潤不繃緊，實在好好用， 值得推介。

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試用專員:Chan Chak Wah

首先，它的質地非常輕盈，不會讓肌膚感到油膩或黏膩。它能有效地溶解和去除彩妝，包括防水的睫毛膏和持久的口紅。使用後，我的皮膚感覺清爽且不乾燥，沒有任何刺激或不適的感覺。而且，它是有機產品，不含任何有害的化學成分，非常安全和溫和。總的來說，我對這款無添加有機軟膚卸妝油的試用感到滿意，我會繼續使用它。

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試用專員:CHAN SAU MAN

試用了產品兩星期, 皮膚感覺滋潤潔淨, 它成分天然, 性質溫和, 能有效卸妝及清潔毛孔內的污垢, 即使沒有化妝, 只用防曬, 也清潔得很乾淨, 而且有保濕、 控油的功效, 非常適合我的敏感肌, 會繼續使用, 亦會推薦給朋友, 超讚!

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試用專員:Mandy

NatuLaka卸妝油質感清爽，最怕油質產品有痴笠笠感覺，這款卸妝油並不會感覺油或黏膚。用法簡單，一般彩妝液體眼線筆或粉底液只需使用棉花沾2-3下卸妝油來回擦兩次，基本上都已清乾淨及分外顯得有光澤。剩底油份可略為按摩臉部再簡單沖洗一下即可。肌膚有感覺變軟綿綿，不知道是否有去角質功效。我本身無任何敏感症狀，對此產品尚算滿意 =］

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試用專員:Chan Siu Wai

卸妝油水感輕盈，容易推開、瞬間乳化，

能徹底卸走妝容、清除多餘污垢，

用後肌膚滋潤不繃緊，能散發透亮光澤！

更能提高護膚品嘅吸收力，相當好用～

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試用專員:Lai Bik Ki

試用了兩星期NatuLaka 卸妝油: 質地輕薄, 不會油笠笠, 容易推開, 卸妝功效強, 面部底妝及眼妝都輕鬆卸除.

而用了兩個星期後, 因為成份天然親膚, 肌膚感覺滋潤及更有光澤, 又沒有引致皮膚過敏.

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試用專員:leung sau man

收到產品後已連續使用了7天，卸妝油水感輕盈無香味，容易推開、加水好快乳化，能徹底卸除彩妝、清除多餘污垢。而且產品含有角鯊烷，用後肌膚滋潤不繃緊，更能提高護膚品嘅吸收力，相當好用。最勁係連眼睫毛都卸得乾乾淨淨。產地係日本，價錢合理，真心好用。

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試用專員:Wong wing yan

試左Natulake 卸妝油 2星期，感覺幾好。

無敏感，無block毛孔，吳乾，上面易過水。

黑頭，油脂粒用左一排，無出現。

香味就無乜。

但潔淨效果好，我用long last粉底，唇膏，眼線和捷毛液都輕易卸得乾乾淨淨～～^_^

價錢check過，平！性格比高。

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試用專員:LO Wing Sum

因為容易皮膚敏感，所以會揀無添加有機產品為主。

今次呢款無添加有機軟膚卸妝油，用得好放心。

一打開就有種清新味道，好容易倒出嚟，唔會太杰身，搽上面，好易推開。

可能佢有補濕嘅角鯊烷，就算呢排氣溫急跌，乾燥到不得了，搽上面都無繃緊。

乳化完，用清水過兩次已經冇殘餘物嘅感覺。

都唔會有黐立立嘅感覺，過完水好清爽，就算隔咗陣先搽護膚品，都冇面乾乾。

用咗接近兩星期，總結：

清潔力：5/5（冇因為清潔唔乾淨而生粒粒）

補濕力：3/5（冇過度清潔而產生繃緊，但始終係潔膚產品，當然要再搽返補濕精華啦）

性價比：5/5（$158，仲要幾大支，日本製，抵曬！）

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試用專員:lee ka yau

99.9%天然成分😍初初睇到嘅時候好震驚😳 成支接近係天然成份，包括😳仲蘊含92.5%美容保濕成分💪有咁多天然成份，卸妝的時候同時護膚🤘🏻

相信大家都有用過卸妝油~最驚係啲油好厚，用完feel到啲毛孔係塞住🥲

呢支乳化之後洗得好乾淨✅而且洗完臉之後，皮膚不繃緊，皮膚軟軟的~適合各種肌膚使用☺️☺️