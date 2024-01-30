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校園直擊︱中小幼師生合演中華文化日　何福堂小學千人武藝操賀新春

升學教育 10:43 2024/01/30

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中國武術國際學院與何福堂小學武藝操隊，合演千人武藝操，場面空前盛況。（學校提供）

農曆新年將至，不少學校已密鑼緊鼓準備各項節慶活動。位於屯門的中華基督教會何福堂小學，日前舉行「中華文化日」活動，透過醒獅、中國舞蹈、變臉、舞龍等中國傳統表演活動，弘揚中華文化，向區內市民共同歡聚，享受節日熱鬧氣氛。

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活動當天由中聯辦新界工作部宣教處處長李成德擔任主禮，學校聯同中國武術國際學院及區內中小學、幼稚園等單位，共同參與表演，嘉賓、校長、老師、家長及學生都穿上富有傳統特色的華服，讓活動充滿中華文化氣息。

何福堂小學日前舉行「中華文化日」活動，透過醒獅、中國舞蹈、變臉、舞龍等中國傳統表演活動，弘揚中華文化。（學校提供）

除表演活動，學校更設計17個以中華文化為主題的攤位，包括介紹名勝古蹟、傳統小食、各省特色菜式、剪紙藝術、雜耍技藝、唐詩成語、書法、新春吊飾、古裝留影等，而中國武術國際學院更與學校的武藝操隊，合演千人武藝操，場面空前盛況。

何福堂小學日前舉行「中華文化日」活動，透過醒獅、中國舞蹈、變臉、舞龍等中國傳統表演活動，弘揚中華文化。（學校提供）

 

何福堂小學師生由去年開始參加中國武術國際學院為期三年的「五學並舉之武藝校園計劃」，讓學生學習尊重，感恩和包容，並透過學校武藝操隊，在各個大型活動表演，如國慶千人武藝操大匯演、不同的同樂日或嘉年華等。

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責任編輯：王明芳

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