【23條立法】鄧炳強稱立法諮詢文件共9章　諮詢期到2月28日止

▲ 政府召開記者會交代。（梁偉榮攝）

行政長官李家超今日（30日）主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會，諮詢期即日起至2月28日止。保安局局長鄧炳強亦有出席，介紹立法諮詢文件共有9章。

第1至第2章中，闡述包括香港維護國家安全的憲制責任、面對的國家安全風險、以及立法必要性等。

第3至第7章中，涵蓋5大類危害國家安全行為和活動，鄧指大部分的立法建議，都旨在是完善現行法例。他舉例，第3章有關「叛國」行為，會刪除或修改部分殖民時期的提述。

第4章有關「煽動叛亂」，條例當中建議煽惑叛離對象，由針對警員等人以外，擴闊至針對制定及執行公共政策的政府公職人員。

第5章有關「間諜行為」及「竊取國家機密」，文件建議要詳細定義國家機密，訂立相關罪行，包括非法獲取及披露國家機密；文件亦建議條例涵蓋現代間諜活動，例如境外勢力透過代理人，發布虛假或誤導訊息干擾特區事務。

第6章有關「危害國家安全的破壞」等活動，建議新增透過電腦或電子系統危害國安的法例，並在現行「不誠實使用電腦」基礎，引入新罪行。

第7章建議訂立全新「境外干預罪」，禁止任何人配合境外勢力，干預國家或特區事務，亦建議完善現行《社團條例》，禁止政治性團體跟外國或台灣的政治組織有聯繫。

第8章，建議就5大類罪行訂立域外效力。

第9章就會提出辦理國安案件的不足，例如警方就處理複雜國安案件需較長辦案時間，邀請公眾提意見。

李家超：立法早一日得一日

李家超表示，《基本法》第23條立法是要「必須做」及「盡快做」。這是特區的憲制責任，人大528決定及香港國安法再次強調要盡快完成《基本法》第23條立法。

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記者：吳卓峰