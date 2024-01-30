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【23條立法】林定國：制定法律維護國家安全是國際慣例　強調23條保障人權和堅持法治

社會 11:02 2024/01/30

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行政長官李家超今日主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會。（梁偉榮攝）

行政長官李家超今日（30日）率律政司司長林定國及保安局局長鄧炳強，主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會。

律政司司長林定國表示，23條立法工作中，基本法律原則有4個要點。第一，制定法律維護國家安全是主權國家的固有權利，也是國際慣例，每個國家都會根據自身需要，制定維護國家安全的法律，相關數量亦不少。每個國家亦會不時審視社會及國際形勢的發展，制定新法律或修訂法律，以有效應對新的國安風險。

第二，盡早完成立法履行憲制責任。在立法 時間方面，23條立法須盡快做。林定國指，香港除面對真實的國安風險，這亦是明文規定的法律責任。23條中列明，特區應「自行」立法，既然是特區的責任，便必須盡快做。

第三，全面落實《基本法》23條「528決定」及香港國安法的要求，這是基於明文規定的法律責任。當中有數項條文最為關鍵。第一，「528決定」的第四條列明，香港特區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制、強化維護國家安全的力量，加強維護國家安全執法工作。第二，香港國安法第三條第二款重申，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責，第三款規定行政、立法、施法機關，應當依據香港國安法及其他有關法律規定，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。第三，香港國家法第七條要求特區，盡早完成維護國家安全立法，完善相關法律。《基本法》第23條規定特區要自行立法禁止七類危害國家安全的行為，立法原意是要求特區自行立法維護國家主權、安全、發展利益，這亦是一國兩制的最高原則。

林定國表示，為香港特區維護國家安全的法律制度完整管用，持續有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，23條立法必須做到以下3點。第一，香港國安法直接涵蓋《基本法》第23條規定的其中2類行為，即分裂國家及顛覆中央人民政府。雖特區無須就這兩類罪行進行本地立法，但有責任立法禁止其他危害國家安全的行為和活動。第二，香港特區維護國家安全的本地法律和普通法制度，必須要與香港國安法緊密銜接、兼容、互補，形成一個有效的維護國家安全的法律體系。第三，是次立法亦須提供機制，有效落實和執行香港國安法，以及基本法23條的本地法例，包括完善執法權利、權力，及完善訴訟程序。

林定國續指，第四大點是保障人權和堅持法治，他強調在整個23條立法工作中，特別重視保障人權和堅持法治的原則。《基本法》和公民權利及政治權利國際公約，以及經濟社會與文化權利的國際公約，適用於香港的有關規定，保障香港居民和香港其他人享有的基本其他權利和自由。香港國安法第四條亦強調，維護國家安全應當要尊重和保障人權，所以當局必定有確保，23條立法是符合保障人權的國際標準。

在保障人權的同時，林定國指大家亦必須要明白，大部分的權利和自由都並非是絕對的權利和自由，例如據公民權利及政治權利國際公約，言論、集會和結社自由，都可因保障國家安全等正當理由，而根據法律，受到必要的限制。另外，香港國安法第二條亦訂明，任何人行使權利和自由，都不得違背《基本法》第一條和第十二條，即說明香港特區是中華人民共和國不可分離的部份，是一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。

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記者：黃穎津

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