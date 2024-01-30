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J2女神丨黃紫恩急性焦慮症發作食逾20粒藥丸　Jojo：從前就是不會求救

娛樂 12:01 2024/01/30

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黃紫恩（Jojo）早前曾歷急性焦慮症發作。

參與《#後生仔傾吓偈》、《不正常愛情研究所》等節目而為人熟悉並獲封「J2女神」的黃紫恩（Jojo），在昨日（1月29日）於個人社交平台發文透露自己早前急性焦慮症發作的情況，不少網民留言為她打氣。

黃紫恩提到：「每天混著藥局的藥，自己買的藥，合起來每天吃20多顆藥丸，我都不敢少吃一粒，害怕自己好不起來工作不了。」

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黃紫恩急性焦慮症發作

Jojo分享在台灣工作之旅的相片，以長文交代自己急性焦慮症發作的情況，指自己一天吃了20多顆藥丸：

事隔幾年，又重新體驗了焦慮症。

到台灣出差的第一天感染了甲流，高燒三天，全身上下骨痛，兩個鼻孔都塞了，迫著換口呼吸喉嚨也跟著乾痛，好痛苦，連呼吸都變成奢侈的事。

台灣這邊的團隊很好，立刻幫我找了藥。

後來的幾天，每天混著藥局的藥，自己買的藥，合起來每天吃20多顆藥丸，我都不敢少吃一粒，害怕自己好不起來工作不了。

一個人在外地重病，床都下不了，還要連續工作，那幾天感覺自己好委屈好沒有用，一直很抑鬱，飯吃不了也睡不了。

黃紫恩（IG圖片）

鼓起勇氣求救

而Jojo在情緒低落期間致電予身在香港的家人與朋友求助，並明白「求救並不丟人」：

到了一天晚上，我覺得自己整個人都不好了，一直在酒店哭，喉嚨還感覺被捏著，呼吸困難，很像以前焦慮症的徵狀。

人焦慮的時候，是很怕麻煩別人的，從前就是不會求救，所以病了很久，所以我立刻打給香港的家人和朋友，和他們坦白說我心情很差，感覺很孤獨好害怕，從來沒有試過這樣，自己也不是哭哭啼啼的人，所以可不可以幫幫我。

他們跟我FaceTime了很久，陪我說說話，那天晚上終於睡了好覺。

後來發現應該是混著不同藥吃的問題，會影響分泌和情緒，所以心情會不好。

藥很毒也很有用，幾天後我就快速痊癒了，隨著斷藥，心情也跟著回來，工作完全沒有被影響。

這段日子體驗了急性焦慮發作，其實求救並不丟人，因為鼓起勇氣求救，也是很厲害的行為。

點擊圖片放大
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入行患焦慮症

然後Jojo憶起，自己在初入行時也曾有焦慮症：

記得剛入行的時候，也是有過焦慮症，好幾個月都不敢和媽媽說，有天她進來我的房間，跟我說，媽媽知道你壓力很大，不如我明天去你們公司，跟你上司申請辭職，你就好好在家休息或者出去玩玩，媽媽養你好不好？

好搞笑，20幾歲大學畢業的人，母親眼中，孩子永遠都是孩子，都是心肝寶貝，好像學校請假一樣，能跟老師說一聲孩子不舒服不上學就好。

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最後，Jojo表示坦誠地面對自己的情緒，稱：

從前覺得大人長大了，就應該收起自己的情緒不流露，現在又長大了一點點，覺得更成熟的行為應該是坦白面對自己的情緒。

覺得能夠大聲說出「我今日心情好L X」的人，都是堅強勇敢的大人。

大家都是來這個世界第一次做人，都是小孩子，不要把自己迫死，什麼都是可以慢慢學的。

新一年快到，這裏祝各位大人繼續乘風破浪，勇往直前。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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