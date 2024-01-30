兒童健康︱2歲女氣喘半日始送院血氧跌至87%　母親1句話惹怒醫生

▲ 2歲女氣喘半日始送院血氧跌至87%，母親1句話惹怒醫生。

呼吸道感染病毒來勢洶洶，多地醫院的兒科門診、急症室人滿為患。台灣一名2歲女童早前被父母送到醫院，她不斷發出喘鳴聲，血氧含量跌至87%，情況危急，可是在旁的父母看起來卻毫不緊張，母親更冷淡表示「她每次感冒都這樣」，當場惹怒醫生。

最新影片：

台灣兒科醫生黃士倫日前於Facebook專頁分享案例，指一名2歲女童凌晨被送到急症室，當時不停發出「咻咻」的喘鳴聲，血氧濃度一度跌至87%，情況危急，診所的轉診單顯示女童當日下午已開始氣喘，但家長凌晨才將其送到醫院，看起來更毫不緊張。

黃醫生向家長表示，正常的血氧量是100%，低於90%，加上情況不穩定，可能需要插管，但母親只是冷淡回應一句「她每次感冒都這樣」。

由於情況緊急，黃醫生隨即為女童進行檢查和治療，但其血氧量仍維持在93至95%，他於是向家長表達，女童有需要入住兒童深切治療部（PICU），但由於該院的病房滿床，需要即時轉院。

經家長同意後，黃醫生偕同隨行護理人員送女童轉院，以免遇上任何突發情況。直到女童轉院後，血氧濃度恢復至100%，生命徵象穩定，黃醫生才放下心頭大石。目前，女童的情況穩定，無須插管，正逐步康復。

黃醫生提醒，近來天氣冷熱變化劇烈，有呼吸道敏感的人士要注意保養，忌吃冰品，避免過敏原，並多曬太陽和做運動。

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳