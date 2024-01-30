開心速遞丨林凱恩無辜捲入餐廳拖糧風波　強調冇份投資並非老闆娘

▲ 林凱恩強調冇份投資。

藝人林凱恩（Iris）去年被指與友人在尖沙咀開設餐廳，不過日前有報道指Iris與男友張先生所經營的餐廳拖欠員工薪金，還未有為強積金供款，事件涉及6位員工，合共數10萬元。

據知已經離職的員工除了向勞工署及積金局求助，更向TVB節目尋求協助，但疑因涉及公司藝人而不了了之。

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強調冇份投資

對於被指投資開設的餐廳拖欠人工，Iris接受傳媒訪問澄清未有能力投資開餐廳，而所指的尖沙咀餐廳是朋友開設的，強調自己沒有份。

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澄清朋友關係

她又指與張先生並非男女朋友關係，只是朋友，亦不知道對方餐廳的財政狀況，又指因為覺得餐廳食物不錯，故間時會去支持朋友。

至於問到被誤會是老闆而捲入欠薪糾紛會否感到無奈，Iris指作為公眾人物就有心理準備面對不同的事，又不會令自己怕了交朋友，最重做好自己。

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