【12港人案】涉偷渡到台灣途中被捕　37歲女被告認製造爆炸品等罪囚61個月

▲ 涉偷渡到台灣途中被捕，37歲女被告認製造爆炸品等罪囚61個月。（資料圖片）

12名港人涉於2020年企圖偷渡到台灣，途中於內地水域被捕，其中37歲女被告喬映瑜另涉管有喉管炸彈等，早前於區域法院就兩案承認妨礙司法公正、管有及製造爆炸品共3罪，今(30日)被判監61個月。

女被告喬映瑜（37歲，報稱無業），今於兩案中承認1項妨礙司法公正罪、1項管有爆炸品罪及1項製造爆炸品罪。被告另被控的1項管有危險藥物罪則獲存檔法庭。

喬於警誡下指12港人中有3人為屠龍小隊成員，又指有名為「恩典」的台灣居民曾提供逾60萬元，資助被告及3名「屠龍小隊」成員等人潛逃。至於名為「廢中」的男子則安排他們經海路潛逃及收取費用，並由另一名女同夥將各人資料轉交台灣當局。代表律師求情指，喬透過Telegram 認識「恩典」，並由「恩典」認識「廢中」等人。

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記者：陳曉欣