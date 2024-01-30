天瑜醫療事故｜天瑜曾胃出血食物無法消化　爸爸心痛：你可以上天堂等爸爸

▲ 天瑜爸爸心疼女兒受苦，在天瑜床邊，向女兒表示她無需苦撐。

8歲女童周天瑜，2018年因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸淪為植物人後，情況一直備受外界關注。天瑜爸爸周先生昨日（1月29日）更新社交網站，透露天瑜上周曾出現胃出血、食物無法消化，已吊鹽水近一星期。爸爸心疼女兒受苦，在天瑜床邊向女兒表示她無需苦撐，更表示：「你可以上天堂等爸爸」。

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天瑜爸爸昨日在社交平台公開一段影片，並發文指天瑜上周曾出現胃出血，而爸爸自己也得了流感，再加上電療及化療作用，身體虛弱得無法出門，因此一直沒有到醫院探訪天瑜，直到周日（28日）他的情況稍為好轉，才再到醫院探望天瑜。

▲ 天瑜爸爸公開探望女兒的情形。（影片截圖）

天瑜爸爸在影片中與天瑜深情對話，從他們的對話中得知，天瑜在過去一星期過得很辛苦，因腸胃不蠕動導致食物無法消化，已將近一星期沒有食奶，只是一直吊鹽水，並從昨日開始加入葡萄糖水。但惟一慶幸是已不需使用強心藥，天瑜爸爸讚女兒：「完全靠自己，好叻」。

爸爸又向女兒表示，自己因做了電療及化療，導致身體虛弱，減少了來探望天瑜的次數。他又問天瑜新年將至，是否記得以前是如何過，提到以前去親戚家拜年、跟小朋友玩耍、吃糖果及賀年糕點的情形。

天瑜爸爸又稱，知道天瑜這個月以來很辛苦，也知她一直無放棄、很努力，爸爸表示他能體諒，不會怪她：

如果妹妹真的太累、太不舒服，你「瞓覺覺豬」，爸爸都不會怪你，知道嗎？

天瑜爸爸更表示：「你可以在天堂上等爸爸，天堂上有爺爺照顧你，爸爸將來也會上天堂見天瑜」。說罷，影片中的天瑜爸爸輕撫女兒的臉龐，令人動容。

天瑜去年12月底出現心臟衰竭

去年12月30日，天瑜爸爸在社交網上曾透露，收到醫生通知，天瑜最近持續出現低血壓、心跳減慢的情況，相信是心臟已開始出現衰竭，並需使用強心藥。當時爸爸表示，雖說這幾年來已有了心理準備，但當事情真要發生，錐心之痛實在難以形容，並希望能盡量多抽點時間陪伴天瑜，同時希望大家繼續為天瑜祈禱。

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責任編輯：王明芳