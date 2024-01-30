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【23條立法】 保安局：是次立法所訂罪行不具追溯力　符《香港人權法案》

政治 11:58 2024/01/30

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保安局強調，是次就《基本法》23條立法所訂立的罪行不會有追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定。（梁偉榮攝）

保安局強調，是次就《基本法》23條立法所訂立的罪行不會有追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定。

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保安局在其網站，製作了一系列「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法」的問與答。就立法會否有追溯期，保安局表示，是次立法所訂立的罪行不會有追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定。

保安局：與外國組織正常交流受本地法律保護

至於第23條立法會否影響與外國的日常交流，保安局表示，香港是國際化的城市，與其他國家、地區以及相關國際組織有密切的來往和聯繫，相關正常的交流受《基本法》和香港特區本地法律的保護。局方強調：「《基本法》第二十三條立法旨在防範、制止和懲治的危害國家安全的行為和活動，與正常的對外交流有明顯區別。」

保安局強調，完成《基本法》第二十三條立法後，市民的權利和自由會受到更大的保障；維護國家安全立法針對的是極少數危害國家安全的人，目的是要保護廣大香港市民生命、財產、自由和權利。

對於立法會否影響香港經濟自由度及國際金融中心地位？保安局指，自《港區國安法》實施以來，投資者對香港的信心沒有因為《港區國安法》而有半點動搖，金融業的發展非常暢旺。

局方又指，制定《基本法》第23條立法，能進一步完善維護國家安全的法律體系，令香港特區營商環境更為穩定，法治得到進一步保障，有利香港特區的投資和金融市場發展。

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責任編輯：區綽彥

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