【23條立法】 保安局：是次立法所訂罪行不具追溯力　符《香港人權法案》

▲ 保安局強調，是次就《基本法》23條立法所訂立的罪行不會有追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定。（梁偉榮攝）

保安局強調，是次就《基本法》23條立法所訂立的罪行不會有追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定。

最新影片推介：

保安局在其網站，製作了一系列「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法」的問與答。就立法會否有追溯期，保安局表示，是次立法所訂立的罪行不會有追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定。

保安局：與外國組織正常交流受本地法律保護

至於第23條立法會否影響與外國的日常交流，保安局表示，香港是國際化的城市，與其他國家、地區以及相關國際組織有密切的來往和聯繫，相關正常的交流受《基本法》和香港特區本地法律的保護。局方強調：「《基本法》第二十三條立法旨在防範、制止和懲治的危害國家安全的行為和活動，與正常的對外交流有明顯區別。」

保安局強調，完成《基本法》第二十三條立法後，市民的權利和自由會受到更大的保障；維護國家安全立法針對的是極少數危害國家安全的人，目的是要保護廣大香港市民生命、財產、自由和權利。

對於立法會否影響香港經濟自由度及國際金融中心地位？保安局指，自《港區國安法》實施以來，投資者對香港的信心沒有因為《港區國安法》而有半點動搖，金融業的發展非常暢旺。

局方又指，制定《基本法》第23條立法，能進一步完善維護國家安全的法律體系，令香港特區營商環境更為穩定，法治得到進一步保障，有利香港特區的投資和金融市場發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥