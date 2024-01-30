網絡熱話︱見工考「我恨你」加哪兩個字最感動？　女大學生機智回答秒被取錄

見工面試問無奇不由，内地有博主近日分享一個案例，稱曾有一位面試官，在最後環節問了一個問題：「我恨你」加哪兩個字，最感動？一名應届女大學生機智應答，成功獲得錄取。

綜合内地媒體報道，有中國博主《靜靜時光》分享一位畢業生的面試經歷，女大學生小紅畢業後，去了一家大公司面試，因小紅學歷和外在條件都很好，很快通過第一輪面試；但在第二輪面試時，考試官問一條奇怪問題，

在我恨你這三個字中加哪兩個字，最感動？

一時間讓小紅和另外兩位應聘者陷入了沈思。一個男生稱，自己雖然平凡，但做事情都是腳踏實地的，別人也不會來對付我，所以沒有遇到過這樣的情況不知道怎麼回答。

另一個男生站了起來，回答著：「爸，我不恨你。」說時眼泛淚光，該位男生解釋，從小就被父親送到國外生活，就是為了可以接受最好的教育，但是他對於父親的這個做法心存怨恨，但是等他學成回來的時候卻看到了迎接他的父親已滿頭白髮，頓時無法再怨恨。

小紅回答：「我恨沒愛你」，面試官最後決定錄用小紅。

該名博主稱，這個問題本沒有一個標準答案，面試官考驗的是一個人的臨場反應，以及可以言簡意賅的抓住重點的人，「爸，我不恨你。」的男孩，雖然表現也不錯，但面試官考驗的並非說故事能力，所以在最後的環節上，小紅的表現還是讓面試官較為滿意。

責任編輯：王明芳