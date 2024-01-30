生命鬥士｜用自身故事作RAP　末期癌楊嘉驃分享人生態度　「未必會變老，最緊要冇後悔」

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）早前先後確診胃癌及肝癌，其後因病輕生獲救後，更將80萬捐贈予香港兒童癌病基金，善舉感動不少市民。病情近期轉趨穩定的Gabriel近日創作兩首饒舌作品，談及自己抗癌的經歷及想像自己沒病痛的生活，當中更以一句「人生想更free，唯有個人睇開啲！」勉勵大家。

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Gabriel：盼永遠守護最親

Gabriel首先於上周三（24日）在社交平台分享其第一首饒舌歌曲《FATE》，內容主要講述他過去從患病到抗癌的經歷。他在曲中提到，自己26歲拼搏工作時卻突然得知患上癌症，不過當時他十分冷靜，只想「保住條生命，一定要戰勝」，

「我未必survive，但我繼續thrive。我會接受我嘅fate，但我選擇唔去hate。」

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經過化療後，他坦言經歷了不少痛苦，亦一度十分徬徨，不過「慶幸有人在身旁」。他慨嘆生命雖然長短難料，但「最緊要冇後悔到」，又談及創作此曲的原因：

「假若時日無多，作一首自己嘅歌，唔想親友難過，唔使成日掛住我，就算我化作灰塵，飄向天上嘅雲，唔會忘記我嘅根，永遠守護我最親。」

Gabriel再於上周五（26日）發表另一首自創的饒舌歌曲《FREE》，內容主要談及他想像自己無病痛的生活。他表示，在沒有患病的平行時空下，他可以環遊世界、日日踢波、親親大自然「耕吓田」、去西貢潛水等。他提到分享自己的經歷，是希望勉勵大家：

「人生想更free，唯有個人睇開啲！」

曾為自殺「過來人」

Gabriel在2022年年先後確診胃癌及肝癌，早前他在社交平台上表示捐出80萬捐贈予香港兒童癌病基金，幫助同樣正經歷癌病的小朋友，希望他們可以化身小鬥士，鼓起勇氣戰勝癌症，

「因為自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢哋。」

他曾分享抗癌過程最痛苦是化療，除了副作用外，亦會令人失去基本尊嚴，失去說話能力，他只希望世界不會再有癌症及其他疾病。他去年10月16日曾留下遺書失蹤，最後被發現在西貢一酒店房間企圖服藥自殺，最終成功被搶救。

Gabriel事後受訪指，自己亦是曾有自殺念頭的「過來人」，但強調走上絕路前仍有方法挽回，同時希望大眾可透過自己作為例子，關注更多癌症健康及精神健康。對於過去的人生，他表示自己已活得相當精彩，沒有遺憾。

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