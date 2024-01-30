  • 19°C
香港時間 : 2024130日 (週二) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生命鬥士｜用自身故事作RAP　末期癌楊嘉驃分享人生態度　「未必會變老，最緊要冇後悔」

醫健人物 12:39 2024/01/30

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）早前先後確診胃癌及肝癌，其後因病輕生獲救後，更將80萬捐贈予香港兒童癌病基金，善舉感動不少市民。病情近期轉趨穩定的Gabriel近日創作兩首饒舌作品，談及自己抗癌的經歷及想像自己沒病痛的生活，當中更以一句「人生想更free，唯有個人睇開啲！」勉勵大家。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

Gabriel：盼永遠守護最親

Gabriel首先於上周三（24日）在社交平台分享其第一首饒舌歌曲《FATE》，內容主要講述他過去從患病到抗癌的經歷。他在曲中提到，自己26歲拼搏工作時卻突然得知患上癌症，不過當時他十分冷靜，只想「保住條生命，一定要戰勝」，

「我未必survive，但我繼續thrive。我會接受我嘅fate，但我選擇唔去hate。」

點擊圖片放大
+8
+7

經過化療後，他坦言經歷了不少痛苦，亦一度十分徬徨，不過「慶幸有人在身旁」。他慨嘆生命雖然長短難料，但「最緊要冇後悔到」，又談及創作此曲的原因：

「假若時日無多，作一首自己嘅歌，唔想親友難過，唔使成日掛住我，就算我化作灰塵，飄向天上嘅雲，唔會忘記我嘅根，永遠守護我最親。」

Gabriel再於上周五（26日）發表另一首自創的饒舌歌曲《FREE》，內容主要談及他想像自己無病痛的生活。他表示，在沒有患病的平行時空下，他可以環遊世界、日日踢波、親親大自然「耕吓田」、去西貢潛水等。他提到分享自己的經歷，是希望勉勵大家：

「人生想更free，唯有個人睇開啲！」

曾為自殺「過來人」

Gabriel在2022年年先後確診胃癌及肝癌，早前他在社交平台上表示捐出80萬捐贈予香港兒童癌病基金，幫助同樣正經歷癌病的小朋友，希望他們可以化身小鬥士，鼓起勇氣戰勝癌症，

「因為自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢哋。」

他曾分享抗癌過程最痛苦是化療，除了副作用外，亦會令人失去基本尊嚴，失去說話能力，他只希望世界不會再有癌症及其他疾病。他去年10月16日曾留下遺書失蹤，最後被發現在西貢一酒店房間企圖服藥自殺，最終成功被搶救。

Gabriel事後受訪指，自己亦是曾有自殺念頭的「過來人」，但強調走上絕路前仍有方法挽回，同時希望大眾可透過自己作為例子，關注更多癌症健康及精神健康。對於過去的人生，他表示自己已活得相當精彩，沒有遺憾。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 網絡熱話 手術 正能量 化療 自殺 癌症 胃癌 肝癌

最高瀏覽

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活