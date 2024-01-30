【23條立法】行會非官守議員發表聲明　全體堅定支持港府立法建議

▲ 行政會議成員發表聲明。（資料圖片）

第23條立法公眾諮詢正在展開，諮詢期即日起至2月28日。行政會議非官守議員今日（30日）發表聲明，指出全體行會非官守議員堅定支持香港特區政府，就《基本法》第23條提出的立法建議。

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行會非官守議員指出，就《基本法》第23條立法是香港特區的憲制責任，社會普遍已有共識，特區必須並要盡快完成《基本法》第23條的立法工作；《基本法》第23條立法必須同時全面落實全國人大於2020年5月28日通過的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》及《香港國安法》的要求，並與《香港國安法》銜接、兼容和互補，成為一個完善有效維護國家安全的法律體系。



特區政府今日已經發出了詳細的諮詢文件，讓市民清楚理解立法建議，並在諮詢期內發表意見。行會非官守議員認同諮詢期是適合的，並強調我們必須把握時機盡快立法，有效應對及防範危害國家安全的風險和威脅，讓大家可以集中精力拼經濟、謀發展，同心協力保障香港的長期繁榮穩定和市民的福祉。



行會非官守議員全力支持和配合特區政府推展《基本法》第23條立法的工作，以維護國家安全，確保「一國兩制」的實踐行穩致遠。

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記者：吳卓峰