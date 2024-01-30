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兒童增高︱把握小朋友長高5個關鍵秘訣　醫生揭最佳睡覺時間：每日要瞓夠呢個鐘數

兒童健康 15:44 2024/01/30

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把握假期增高黃金機會，醫生教5招助小朋友快速長高。

【增高/長高/身高/發育】農曆新年將至，相信很多父母的願望是希望孩子快高長大。有兒童遺傳內分泌專科醫生指出，假期是小朋友增高的好時機，並分享5個關鍵秘訣，改善飲食、睡眠和運動習慣，有助迅速長高。

最新影片：

童學園
校長專訪︱啟迪課程強化面試技巧邀家長分享報校心得　學之園裝備孩子升讀心儀小學

台灣兒童遺傳內分泌專科醫生陳菁兒在Facebook專頁發文，分享兒童長高的黃金秘訣。她指出，寒暑假沒功課壓力較小，若小朋友好好調整作息，一般而言會比平常較快長高。

她建議可從飲食、睡眠和運動3方面入手，並提出5個關鍵重點。

飲食

  • 均衡飲食，多補充蛋白質，注意微量元素攝取；
  • 避免精緻澱粉和油炸食物

睡眠

  • 晚上10點前上床睡覺，睡滿8小時，把握生長激素分泌高峰
  • 擁有良好的睡眠品質，控制好過敏問題

運動

  • 每天運動30分鐘，以跳躍運動為主

陳菁兒補充，要注意兒童7至9歲時，有沒有第二性徵發育，如有發育的跡象，應儘快找醫生確認，並照骨齡了解生長板狀況。同時要避免環境荷爾蒙，包括有香味的乳液，精油等。

內容獲「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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