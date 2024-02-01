校長專欄丨鄧兆棠中學校友從小醉心中史　畢業後創業推廣中國文化至世界

▲ 學校參與夫子廟會表演。（受訪者提供）

為迎接銀禧校慶我校在製作「校友訪問專輯」，透過訪問，傾聽校友離校後的發展，也邀請他們為學幼贈言，分享做人、做事、做學問的心得。

最新影片推介：

今天回校的是一位在高中時選修中國歷史科的校友，他的學士和碩士學位也是主修中國歷史。當老師們以為他學成後必定從事教育文化工作的時候，疫情期間的一天，他帶著一個夢想回校向我們請教。

這位醉心中史及中國文化的校友，去了一趟敦煌後，為敦煌文化而深深著迷，便下定決心推廣敦煌的佛教藝術與文化，於是回校向師長做了一次訪問，瞭解基礎教育界對相關理念的接受程度及如何將他的理念在學校推廣。

兩年後的某天，我在網絡瀏覽，碰到了以這校友命名的頻道，進入一看，喜出望外，原來這位中史「發燒友」，購得一批中華大地山河景色及歷史古蹟的視頻使用權，再為影片撰寫字幕，配上兩文三語的旁白，文字富感染力，影像美不勝收。

▲ 鄧兆棠中學校友以自己的名字開設文創產業頻道。（受訪者提供）

是這個頻道，引發我邀請他接受訪問的興趣。訪問中我瞭解到校友矢志把興趣轉化成事業，於是成立了一所公司，發展相關的文創產業，決心將中國文化推往世界，成績還不錯呢。

結合興趣的創業故事固然令人感動，但令我最印象深刻的，是校友說出了一個秘密，他說初中時他對讀書亳無興趣，但在一次測驗中偶然地取得了不錯的成績，得到老師的大力嘉許，聽過了讚美之後，再也走不了回頭路了。

校友在文憑試中取得五科5等以上的成績，好一句「走不了回頭路了」，我感受到「成功乃成功之母」的威力，不知家長及同工們可有共鳴呢?

▲ 學生參與中華文化體驗活動。（受訪者提供）

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