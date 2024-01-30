視后丨李佳芯孖譚俊彥合拍喜劇發放笑彈　女神Ali離巢TVB前最後之作？

▲ Ali終於有劇拍！

視后李佳芯（Ali）自早年捲入政治風波遭內地封殺，近年一直被指慘遭無綫投閒置散，於2021年與馬德鐘合作劇集《有種好男人》後一直冇劇拍，只能集中做主持。

早前Ali放風指即將約滿，並透露與公司一直有傾談合約事宜，惟雙方未有共識，不過她否認被公司「雪櫃」，並表示公司一直也很積極安排不同的工作給她。

視后級女神丨李佳芯親回缺席頒獎典禮原因 透露有心與TVB傾續約：公司積極安排工作給我

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Ali孖譚俊彥開新劇

今日（30日）有報道指Ali終於「解凍」，將於3月底夥拍視帝譚俊彥合拍無綫喜劇《麻雀樂團》，飾演歡喜冤家發放笑彈。

據知劇情講述麻雀與音樂的故事，飾演麻雀館管數婆的Ali性格豪爽，與老闆兼單親爸爸Shaun是歡喜冤家，更會發展感情線，而無綫力捧小花郭柏妍則演Shaun的女兒。

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最後之作?

今次是Ali與Shaun首度合作拍劇，Ali接受傳媒訪問時承認將開拍新劇，亦表示期待新角色。

不過由於Ali的合約將於今年屆滿，亦是意味若然她不續約，這是她離巢前最後之作。

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與粉絲聚會

另外，早前她與粉絲聚會，分享多張相片，並留言：「每年的悉心安排，六年 不長也不短，把經歷的種種結集再鋪開，每步每印確令人動容，辛苦你們 每一位。零碎原因，聚會比往年遲了點，卻發現依然看到來自五湖四海的你們。對你們的每一問都是這些年的疑惑，對我的每一答都是言行一致的純粹。真的 不遲不早，而一向邊走邊決定的我，繼續相信，最好的Timing 就是交給時間本身:)。」

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