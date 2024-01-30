  • 19°C
香港時間 : 2024130日 (週二) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話︱00後港女做保安被斥廢青　反撃「職業不分貴賤」1年後驚人近況曝光

家事百科 13:11 2024/01/30

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

近年，愈來愈多年輕人選擇投身保安員行業。近日一名00後香港女生在社交平台上分享做保安員的經歷，她坦言身邊不少人批評她不求上進，形容她是「廢青」，但她反指「保安沒有你們想的簡單」。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱啟迪課程強化面試技巧邀家長分享報校心得　學之園裝備孩子升讀心儀小學


00後港女做保安 被嘲是《愛回家》的「廢青安」

該名00後香港女生在小紅書發文，分享自己做保安的經歷。她表示自己曾做過不同工作，如餐廳、超市、髮型屋、甚至洗碗等。不過，從事保安員工作卻令她被嘲是電視劇《愛回家》中的「廢青」金城安。

港女指「做保安沒有你們想的簡單」。（小紅書@前妻）

她坦言自己學歷不高，在家就是一個「廢青」，但她認為職業不分貴賤，而且保安工作並不簡單，相當複雜：

我想說的是保全沒有你們想的簡單，出事時我們是要承擔後果。有時候真的很累，大中午毒辣陽光，要行50層樓，並於每層的水電標房打卡，衣服都濕了。

她續指，自己當了一年保安後，獲上司賞職，已升至物業管理助理的職位，管理其他保安員。

點擊圖片放大
+5
+4

升職人工僅$16000 被網民質疑：夠用？

帖文一出，不少網民紛紛留言，事主亦在留言區分享升職後的工資大約是$16,000，有網民質疑$16,000的工資在香港怎會夠用，反問事主「你咁後生甘心只賺萬6蚊？」事主沒有對此回應，反是引來其他網民回覆「人哋就係後生先大把選擇，隨時唔撈都仲得，穩定又有晉升階梯，人哋唔急你急乜」。

點擊圖片放大

另外，亦有網民認為事主只有20歲，年紀輕輕去當保安員，是浪費青春之舉；又有人認為事主不如趁年輕去進修，之後會有更好的出路。

有不少網民支持事主，認為「趁後生咩都做下才是人生，好過那些只會怨天尤人的某大學生」、「搵到錢咪得，仲要咁悠閒，唔好咩，得閒仲可以賺吓外快。」

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
18:26 2024/01/29
利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
愉快學習︱升中首次派成績表　可嵐亞氏保加大仔英文科學考獲全級第一
今日 10:46
愉快學習︱升中首次派成績表　可嵐亞氏保加大仔英文科學考獲全級第一
網絡熱話︱見工考「我恨你」加哪兩個字最感動？　女大學生機智回答秒被取錄
今日 12:18
網絡熱話︱見工考「我恨你」加哪兩個字最感動？　女大學生機智回答秒被取錄

你可能感興趣

利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
18:26 2024/01/29
利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女
愉快學習︱升中首次派成績表　可嵐亞氏保加大仔英文科學考獲全級第一
今日 10:46
愉快學習︱升中首次派成績表　可嵐亞氏保加大仔英文科學考獲全級第一
網絡熱話︱見工考「我恨你」加哪兩個字最感動？　女大學生機智回答秒被取錄
今日 12:18
網絡熱話︱見工考「我恨你」加哪兩個字最感動？　女大學生機智回答秒被取錄
網絡熱話 社交平台 小紅書 保安 物業管理

最高瀏覽

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活