網絡熱話︱00後港女做保安被斥廢青　反撃「職業不分貴賤」1年後驚人近況曝光

近年，愈來愈多年輕人選擇投身保安員行業。近日一名00後香港女生在社交平台上分享做保安員的經歷，她坦言身邊不少人批評她不求上進，形容她是「廢青」，但她反指「保安沒有你們想的簡單」。

最新影片推介：



00後港女做保安 被嘲是《愛回家》的「廢青安」

該名00後香港女生在小紅書發文，分享自己做保安的經歷。她表示自己曾做過不同工作，如餐廳、超市、髮型屋、甚至洗碗等。不過，從事保安員工作卻令她被嘲是電視劇《愛回家》中的「廢青」金城安。

▲ 港女指「做保安沒有你們想的簡單」。（小紅書@前妻）

她坦言自己學歷不高，在家就是一個「廢青」，但她認為職業不分貴賤，而且保安工作並不簡單，相當複雜：

我想說的是保全沒有你們想的簡單，出事時我們是要承擔後果。有時候真的很累，大中午毒辣陽光，要行50層樓，並於每層的水電標房打卡，衣服都濕了。

她續指，自己當了一年保安後，獲上司賞職，已升至物業管理助理的職位，管理其他保安員。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

升職人工僅$16000 被網民質疑：夠用？

帖文一出，不少網民紛紛留言，事主亦在留言區分享升職後的工資大約是$16,000，有網民質疑$16,000的工資在香港怎會夠用，反問事主「你咁後生甘心只賺萬6蚊？」事主沒有對此回應，反是引來其他網民回覆「人哋就係後生先大把選擇，隨時唔撈都仲得，穩定又有晉升階梯，人哋唔急你急乜」。

▼ 點擊圖片放大

另外，亦有網民認為事主只有20歲，年紀輕輕去當保安員，是浪費青春之舉；又有人認為事主不如趁年輕去進修，之後會有更好的出路。

有不少網民支持事主，認為「趁後生咩都做下才是人生，好過那些只會怨天尤人的某大學生」、「搵到錢咪得，仲要咁悠閒，唔好咩，得閒仲可以賺吓外快。」

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳