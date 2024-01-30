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狀王之王丨文凱玲「穿越」再演風塵女子　港大畢業選港姐成晶女郎

娛樂 13:16 2024/01/30

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

文凱玲在TVB劇《狀王之王》演「倚春閣」老闆葉三娘。

由王浩信、姚子羚主演TVB劇《狀王之王》內，宋世傑（王浩信飾）與阿九（金剛飾）為調查京城的「蜘蛛精殺人案」，潛入妓院「倚春閣」進行調查，其間遇上美麗又神秘的老闆娘葉三娘（文凱玲飾），而網民猜昨晚（1月29日）《狀王之王》壓軸出場的文凱玲大有機會是蜘蛛精化身的Big Boss！

由於文凱玲今次演妓院老闆娘、亦是名青樓女子，令不少網民聯想到她去年在劇集《一舞傾城》演「萬國城38組」小姐Money，再加上姚子羚在兩劇中均擔任妓院/夜總會中類似保鏢的角色，難怪有網民笑言恍如觀看《一舞傾城》Crossover《狀王之王》，並大讚「穿越」古代的文凱玲顏值Level Up：「無論造型同個樣都靚咗。」

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狀王之王丨文凱玲參加港姐入行

現年41歲文凱玲於香港大學心理學系畢業後，在2004年當機艙服務員。而她十分顧家，為分擔父母的經濟負擔，自15歲起便開始做兼職，曾從事飲食業、地產業及派發傳單等，更為儲錢而住劏房及節衣縮食。之後，當空姐時更將一半收入給家人作生活費，可說既慳家又孝順。

之後，文凱玲參選2010年度香港小姐競選，可惜八強止步，而該屆冠亞季軍分別為陳庭欣、張秀文、莊思明。

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狀王之王丨成為晶女郎

不過，文凱玲獲得入影圈的機會，得到李蘊經理人賞識簽約成為旗下藝人，先後參演《喜愛夜蒲2》、《黑色喜劇》、《鴨王2》等多部電影。

及後，得王晶賞識接拍其執導或監製的電影《唐伯虎衝上雲霄》及《賭城風雲II》，奠定晶女郎地位。擁有好身材的她亦十分大方，即使要全裸也照演出，十分專業。

在2017年，首次接拍電視劇《賭城群英會》，與謝賢、馬國明及佘詩曼等合作，也演出過ViuTV由鄭中基、張可頤主演的《暖男爸爸》等，但就以《一舞傾城》演出最為令觀眾有深刻印象。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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