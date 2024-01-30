聘請外傭︱楊洛婷慘遇外傭疑擺大便在梳化　 Rabee'a 化身面試官呻難搵好姐姐

▲ 希望楊洛婷（Rabee'a ）早日找到一位好外傭！

好外傭難求，港姐亞軍楊洛婷（Rabee'a ）同樣遇上這一個難題！

楊洛婷（Rabee'a ）與老公黃天翱（Tim）平日工作繁忙，故需聘請外傭姐姐幫忙照顧一對子女，並在兩星期前公開在IG貼出一張「Helper Wanted」的黑底白字圖片「求救」！

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外傭疑擺大便在梳化

兩星期前，Rabee'a 在IG貼出英文長文訴苦，她指自己尋找外傭已達8個月，感到沮喪、迷茫，她指：「第一位侯選人原來是妓女，第二位侯選人滿口謊言，第三位侯選人因為與男友在公開場合親熱被捕而無法取得簽證。」

Rabee'a指，最新的外傭姐姐在英語溝通有問題之外，更在淺粉紅色梳化上留下一堆混亂的東西，Rabee'a 就認為是兒子的大便。

她指已經令了大量不可退還的代理費，但依然未得到幫助。

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楊洛婷親自與外傭做面試

在1月28日（星期日），Rabee'a 到中環與10多名外傭面試，而她本來只是見4位。

Rabee'a與多名外傭面試也是無功而還，當中又有一些能力、條件不符的外傭，如：50歲而不能照顧2歲小朋友、不想照顧小朋友、不想與另一工人姐姐分工。

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她再於IG限時動態內提到與外傭面試時的見聞，就是最後一位外傭的tiktok內有跳鋼管舞片段、全身紋身，Rabeea當然就對她「Say No」！

只好繼續尋找外傭的Rabee'a 忍不住呻：「Why is it so hard to find a goood agent or helper？（為什麼這麼難找好中介、好外傭？）」

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