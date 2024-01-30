  • 20°C
香港時間 : 2024130日 (週二) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聘請外傭︱楊洛婷慘遇外傭疑擺大便在梳化　 Rabee'a 化身面試官呻難搵好姐姐

娛樂 13:51 2024/01/30

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

希望楊洛婷（Rabee'a ）早日找到一位好外傭！

好外傭難求，港姐亞軍楊洛婷（Rabee'a ）同樣遇上這一個難題！

楊洛婷（Rabee'a ）與老公黃天翱（Tim）平日工作繁忙，故需聘請外傭姐姐幫忙照顧一對子女，並在兩星期前公開在IG貼出一張「Helper Wanted」的黑底白字圖片「求救」！

源生罪｜黃天翱接拍電影太太楊洛婷反應驚訝　Dear Jane出道20年首唱電影主題曲

外傭疑擺大便在梳化

兩星期前，Rabee'a 在IG貼出英文長文訴苦，她指自己尋找外傭已達8個月，感到沮喪、迷茫，她指：「第一位侯選人原來是妓女，第二位侯選人滿口謊言，第三位侯選人因為與男友在公開場合親熱被捕而無法取得簽證。」

Rabee'a指，最新的外傭姐姐在英語溝通有問題之外，更在淺粉紅色梳化上留下一堆混亂的東西，Rabee'a 就認為是兒子的大便。

她指已經令了大量不可退還的代理費，但依然未得到幫助。

點擊圖片放大
+8
+7

楊洛婷親自與外傭做面試

在1月28日（星期日），Rabee'a 到中環與10多名外傭面試，而她本來只是見4位。

Rabee'a與多名外傭面試也是無功而還，當中又有一些能力、條件不符的外傭，如：50歲而不能照顧2歲小朋友、不想照顧小朋友、不想與另一工人姐姐分工。

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

她再於IG限時動態內提到與外傭面試時的見聞，就是最後一位外傭的tiktok內有跳鋼管舞片段、全身紋身，Rabeea當然就對她「Say No」！

只好繼續尋找外傭的Rabee'a 忍不住呻：「Why is it so hard to find a goood agent or helper？（為什麼這麼難找好中介、好外傭？）」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】2003年港姐慶祝20周年聚會　曹敏莉楊洛婷戚黛黛凍齡省鏡情不變
10:23 2023/06/21
【香港小姐】2003年港姐慶祝20周年聚會　曹敏莉楊洛婷戚黛黛凍齡省鏡情不變
索爆人妻丨楊洛婷晒火紅Deep V一件頭泳照　展露豐滿身材火辣度爆燈
13:01 2024/01/08
索爆人妻丨楊洛婷晒火紅Deep V一件頭泳照　展露豐滿身材火辣度爆燈
源生罪｜黃天翱接拍電影太太楊洛婷反應驚訝　Dear Jane出道20年首唱電影主題曲
15:29 2024/01/22
源生罪｜黃天翱接拍電影太太楊洛婷反應驚訝　Dear Jane出道20年首唱電影主題曲

你可能感興趣

【香港小姐】2003年港姐慶祝20周年聚會　曹敏莉楊洛婷戚黛黛凍齡省鏡情不變
10:23 2023/06/21
【香港小姐】2003年港姐慶祝20周年聚會　曹敏莉楊洛婷戚黛黛凍齡省鏡情不變
索爆人妻丨楊洛婷晒火紅Deep V一件頭泳照　展露豐滿身材火辣度爆燈
13:01 2024/01/08
索爆人妻丨楊洛婷晒火紅Deep V一件頭泳照　展露豐滿身材火辣度爆燈
源生罪｜黃天翱接拍電影太太楊洛婷反應驚訝　Dear Jane出道20年首唱電影主題曲
15:29 2024/01/22
源生罪｜黃天翱接拍電影太太楊洛婷反應驚訝　Dear Jane出道20年首唱電影主題曲
楊洛婷 娛樂人物職業 演員 香港小姐 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業 外傭

最高瀏覽

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活