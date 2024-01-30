抗癌副作用｜患白血病需移植骨髓　15歲女憂日後難懷孕　治療前1招保生育能力

▲ 患白血病需移植骨髓，15歲女憂日後難懷孕，治療前1招保生育能力。

内地一名15歲少女星星（化名）2年前因不明原因發燒，最終確診白血病，需接受骨髓移植。然而，骨髓移植會對她的卵巢功能產生不可逆的損傷，或導致喪失生育功能，因此她決定在骨髓移植前凍卵以保存生育能力。

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骨髓移植前凍卵

綜合内媒報道，15歲的星星2年前因不明原因發燒，被診斷為「慢性髓系白血病」。經過1年多的藥物治療，病情的控制並不理想，醫生建議她接受骨髓移植治療。不過，醫生亦表示化療藥物有機會對星星的卵巢功能造成不可逆的損傷，甚至失去生育能力。

醫生因而建議她在骨髓移植前進行凍卵，保存生育能力。最終，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院生殖醫學科為星星成功冷凍了11枚成熟卵子，在星星接受骨髓移植後，如果病情有所好轉，未來仍有希望生育。

▲ 15歲少女在骨髓移植前凍卵保存生育力。（圖自微博）

腫瘤治療恐致生育功能喪失

目前中國兒童惡性腫瘤發病率位居全球第2位，其中佔比最多為血液系統惡性腫瘤，血液系統腫瘤中可通過骨髓移植治療的兒童患者一般預後較好。現在兒童惡性腫瘤患者的生存率逐漸提高，5年生存率已經超過80%。不過，腫瘤放化療、兒童骨髓移植以及手術治療等方式，均可能導致兒童腫瘤患者在成年後生育功能衰竭，甚至徹底喪失生育功能。

仁濟醫院生殖醫學科主任孫贇指，確診惡性腫瘤的患童父母往往僅關注疾病本身的治療，因此在充分評估患者病情及預期生存率的情況下，會為患者提供及時的生育力保存建議和幫助，挽救患者的生育功能。

她又強調，確診惡性腫瘤的患者在腫瘤治療前存在「黃金時間窗」，一旦錯過，在開始腫瘤放化療治療後，將很難對患者的生育功能採取有效的保護措施。如果患童未有足夠時間進行促排卵治療，或尚未進入青春期，院方也可以為她們冷凍卵巢組織，後續同樣可以恢復患者的生育及內分泌功能。

醫生拆解白血病

台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。台灣家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

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血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

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