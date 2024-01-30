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報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸80粒

保健美顏 10:39 2024/01/30

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

試用專員:Wong Ka Lai

最近試咗呢隻Motema Slim升級版兆活乳酸菌修身美顏丸，真係覺得好正呀！每日食一粒，由內到外散發住健康同美麗，尤其係對於我哋呢啲經常捱夜、飲食唔定時嘅OL嚟講，真係幫到唔少！

呢隻產品有齊18種活性乳酸菌，一日就有1兆個，好似腸道嘅清潔工咁，調節腸道酸鹼值，養好菌，踢走壞菌。寡糖成分對改善便秘超有效，腸道順暢，自然面色都靚哂！

仲有埋3種強力纖維素，例如洋車前子吸水後會變得好大粒，食落有飽肚感又唔怕熱量高，對排便問題幫到手；菊芋可以促進腸道蠕動；大豆粉抗氧化，保養皮膚之餘又助排便。再配合多款植物同海藻發酵精華，抗衰老、美肌之外仲可以改善便秘、去水腫，真係全面照顧身體需要！

講到減肥瘦身就更加犀利喇！佢哋用咗匙羹藤、a-硫辛酸等成分，抑制糖分吸收同加快代謝，連啤酒酵母都有，畀你全日精神爽利，腸道蠕動得更順暢。仲有左旋肉鹼幫你將脂肪轉化做能量，毛喉鞘蕊花同埋黑生薑兩大消脂高手，專門針對腰腹、內臟脂肪，實在係減肥嘅一大利器！

我自己一路服用落嚟，除咗體重慢慢下降之外，最開心係皮膚質素明顯提升，腸胃情況亦趨向穩定。建議大家飯前（每日一次），食3-8粒（初次可以從2粒開始），配埋溫水吞服。再加上產品入面包含嘅12種天然草本提取物，加速新陳代謝同燃燒脂肪，減少食欲，keep fit之路就更加輕鬆喇！

總括嚟講，Motema Slim升級版乳酸菌修身美顏丸係一款集合修身、保健、美容於一身嘅全方位健康食品，尤其適合我哋呢啲繁忙都市人。只要肯堅持，一定可以喺健康瘦身嘅同時，帶出由內而外嘅自然美態，日日靚麗醒神，狀態Fit到爆燈呀！💪✨

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試用專員:chow miu yan

連續食左十日呢隻Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸，面上肌膚好左，少左痘痘，因為呢十日真係幫我排左好多毒出體外，呢刻感覺一身輕，全靠當中乳酸菌係我身體入面發揮作用和功效，食完排便暢通左，大大改善一直因為便秘為我帶來嘅煩惱。最緊要係個人清走宿便後，令我感覺輕盈舒服左好多，去旅行著衫都唔使左遮右遮，因為條纖腰番番黎！

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試用專員:Wong Kam Sau

今次試用的係Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸

頭幾次我都只係食2粒

但第二日已經好明顯 成功促進腸道蠕動 提高排便順暢

第一次食已經成功清到宿便

不愧擁有1兆個乳酸菌、209種酵素、8種日本產野菜、多種食物纖維

食完最好要飲返好多水 咁樣成效更好

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試用專員:Lam Tsz Kin

食完升級版兆活乳酸菌修身美顔丸，我開始覺得排使暢通，食左一個星期後就覺得肚腩細左, 可能因為排多了便便。食左兩個星期左右就覺得皮膚都開始變好。我本身因為工作關係食飯時間不定，亦未開始每餐都食蔬菜。升級版兆活乳酸菌修身美顔丸都係一個可以幫忙補充纖維的方法。

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試用專員:Ng Wai Hei

其實我最初月頭已試食左, 咁岩第1次食3粒, 點知第2日就流感發作, 撞正肚痛肚痾, 但一定唔關美顔丸事😂

之後我一星期後同未婚妻去左瑞士+意大利旅行2星期, 就有帶埋美顔丸去食

果然10日左右開始便祕, 平時好少發生係我身上, 真係超辛苦...😭未婚妻都係於是我地就每日啪4-5粒美顔丸, 好采我第2日就開始軟便便, 排到出黎, 成個人鬆哂~😌

我地再keep住每日都食, 而歐洲旅行出街食亦都真係唔夠蔬菜, 所以全靠美顔丸幫手, 我地之後日子就無再有便祕情況, thanks God!!

返到黎香港我地都仲係會每日食, 我覺得我個人精神左, 皮膚好左, 仲好似肚腩都細返😁相信會繼續買黎放係屋企間中食!

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試用專員:chan yuk chun

外食一族，多肉多油少菜，加上番工食無定時，成日捱夜，食宵夜習慣，身體堆積好多毒素，有時生暗瘡、喉嚨痛、生痱痴、成日無精神，便秘，人攰攰……

試過好多牌子益生菌、青草汁、纖維粉，都係一開始短暫時間見效果，好快習慣抗性無效。

持續食左大約1包，感覺到皮膚變得明亮，每日都好暢通，連行路都覺輕鬆輕盈。

唔似其他牌子會好似食瀉藥錦搞肚痛，依款好温和調理。

皮膚好 腸道好 心情好 肚腩細

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試用專員:MAN YUEN CHONG

試食了Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸兩個星期，我本身生活習慣係食好多肉，同埋食量好大，雖然去廁所未至於便秘，但一星期總有幾日都唔太暢通，導致下巴位置好多暗瘡 。食咗Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸兩個星期之後，去廁所問題比之前暢通了，而且暗瘡明顯減少咗，同埋我經常出外進食係唔夠蔬菜，乳酸菌修身美顔丸能幫助我補給膳食纖維，感覺皮膚都白淨咗少少！

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試用專員:Wong On Wah

吃了大便的次數增加了，皮膚變漂亮了，即使吃東西也不會影響到體重，對室內灰塵的過敏症狀變得不容易出現，變得不容易感冒了， 和充滿壓力的减肥完全不同，身體和心理都很舒暢！以往每年都會有經常感冒的季節，但現在也沒有了！好好調整腸內環境，是真的會「讓免疫力提高」和「舒緩過敏症狀」，透過感受到瘦菌減肥效果和腸內環境健康的雙重效果，終於知道以前自己的腸內環境有多糟糕。

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試用專員:Ho Ka Pik

跟據包裝指示，頭幾日食3粒，但好似冇嘜明顯效果，跟住一星期后開始食8粒，因為藥丸好細粒易吞服，一次過食幾粒都冇問題。果然便便暢通，冇晒宿便，肚腩明顯細咗，全身輕盈咗，亦冇咗肚谷谷既感覺，可以持續食，keep住瘦！

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試用專員:chan yuk chun

外食一族，多肉多油少菜，加上番工食無定時，成日捱夜，食宵夜習慣，身體堆積好多毒素，有時生暗瘡、喉嚨痛、生痱痴、成日無精神，便秘，人攰攰……

試過好多牌子益生菌、青草汁、纖維粉，都係一開始短暫時間見效果，好快習慣抗性無效。

持續食左大約1包，感覺到皮膚變得明亮，每日都好暢通，連行路都覺輕鬆輕盈。

唔似其他牌子會好似食瀉藥錦搞肚痛，依款好温和調理。

皮膚好 腸道好 心情好 肚腩細

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試用專員:Wong Pui Fan

試左之後，細細粒易吸收，明顯個肚腩仔細左，有燃燒脂肪功效，加上容易令腸胃排便順暢，正。另含有益生菌，膳食纖維，益生菌，令到腸胃容易吸收，不含有害成份。亦因為是日本製造，信心大受保證。

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試用專員:Ng Wai Kwan

你好, 收到Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸80粒 後我立即根據包裝 嘅指示每日 服用三至五粒, 現在已經有20日我發覺 我嘅腸胃 好咗 腹脹嘅感覺已經消除 同每日去洗手間嘅次數都畀以前多,肚腩細咗 最近呢個禮拜覺得皮膚 滋潤咗我相信 呢隻 乳酸菌對我 真係有效我會推薦朋友

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試用專員:Lau Sze Ki

當我開始試食Motema slim升級版兆活乳酸菌修身美顏丸時，一開包裝就被它的香氣吸引住，是一陣淡淡的抹茶香味！ 服用了這個修身美顏丸一段時間，感覺身體開始產生了少許變化。當工作忙碌大壓力的時候，曾經試過四五日沒有大便，直至現在可以一天去一次，真的很開心！ 加上這個產品可以一次過令我們攝取益生菌、乳酸菌等健康的成份，真的十分方便！

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試用專員:Cheung Hoi Ching

 

食左Motema修身美顏丸兩星期，感覺胃口好左，腸道暢通左。一開始食嘅頭3-4日有肚痛肚痾，之後就冇再痛，每日都有大便，有時一日唔只一次，感覺宿便都清走了，所以肚腩細左，而且皮膚都好左！

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試用專員:leung sau man

產品試用了2星期，我頭5天， 每日服用2粒， 待身體適應後就每日加一粒。這個產品已經好好地調整了腸道，從前隔日排便，有時又會出現便秘，現在已經是每日有大便，這個變化，相當厲害。我發現身體舒暢的話，不但身體狀況和精神狀態都變好，而且皮膚都變得有光澤。還有肚腩都減了少許。這個產品真係最適合繁忙的香港人。

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試用專員:Wong Wing Chow Sydney

起初一，兩天並沒有太大身體反應，过了三天已覺得去排便次數比之前多了兩次，改善腸道機能，把毒素清除，感覺好似輕咗，皮膚好似好咗，人也精神咗，相信我會继續食，希望可以令身體得到健康。加上又细细粒容易食，超方便，價錢又不貴，而且日本製造，信心保證。

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試用專員:Or Ka Wai

試用「Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顏丸」己經有一段時間，我每日會服用4粒，之後會保持飲用大量水，之後幾日開始便便比以前更順暢，改善了一直以來困擾我的便秘問題，而且「Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顏丸」天然又安全的幫助我修身美顏，食用方法又方便，可以隨時隨地服用，令身體更健康，再配以每天維持適量既運動，就能幫助身體輕鬆修身減輕體重的同回復良好精神狀態！

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試用專員:Chan chi man

以前唔信邪，上左30歲之後，人真係會發福，依家成個大肚腩阿叔，腰圍上到34。食左Motema Slim 3個星期，每日2粒，雖然腰圍無減到，但排便順暢左，成個人感覺輕盈，會想試下加重劑量，回復以前著M size 的身形。

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試用專員:Chan Yan wing

年頭年尾特別多聚會，此時此刻收到實在好合時宜。平時都有食用野菜丸的習慣，這款美顔丸結合多種有益健康元素：乳酸菌、益生菌、發酵酵素、青汁＆食物纖維等濃縮而成，感覺營養更加全面，而且細細粒又沒有味道，容易吞食，會保持繼續食用。

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試用專員:PANG HIU TUNG

試用完這個Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸後，身體感覺精神了不少，肚腩亦都細了，因為以前有很多宿便，唔係每日都去到廁所，但依家基本上每日都去到！真係好有效！因為佢蘊含兆活乳酸菌，岩曬啲經常捱夜，飲食唔均勻，又有宿便嘅人食用！加上細細粒丸狀方便食用！強烈推薦！

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試用專員:lee ka yau

識我既朋友仔都知我唔介口XD薯條、酸菜魚、打邊爐咩都岩~搞到食得好油，加上食無定時，肚仔谷住谷住真係會谷住谷住🥹

"Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸80粒"美肌仲同時瘦身!

初頭食3粒開始，習慣左就4粒-8粒都ok💪

入面有結合多種有益健康原素：乳酸菌、益生菌、發酵酵素、青汁＆食物纖維等濃縮而成

一邊幫你個肚仔冇咁谷住，一邊仲有美肌效果😆

包裝勁方便，平時帶住喺手袋，每日都會食✨大家都快D買返盒傍下身啦！

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試用專員:CHAN SAU MAN

吃了一星期Motema slim 升級版兆活乳酸菌修身美顔丸, 腸道非常暢通, 每朝都可以排走宿便, 感覺整個人都輕了, 皮膚也變得比以前光滑, 按照指示先吃兩粒, 也達到這個效果, 會因應身體狀況, 調節份量, 會keep住食, 以及推薦給朋友家人.

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試用專員:wan chun sing

自從吃了這個產品後，感覺對於通便真的有幫助，本人經常捱夜，進食又無定時，令到我腸胃比較差，有時候兩三天才去一次大便，但是進食這個產品後，每天都起碼可以去一次大便，真的有助改善腸道健康！而且這個產品包含各種不同的營養，可以補充我平時甚少攝取的營養。

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