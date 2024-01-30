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明星豪宅丨傅嘉莉進駐淺水灣半億豪宅　屢被指釣富豪曾激動平反

娛樂 13:32 2024/01/30

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

傅嘉莉進駐淺水灣半億豪宅！

藝人傅嘉莉（Kelly）去年於劇集《香港人在北京》的演出大獲好評，更成功擺脫「大台御用邪花」稱號，星途有起色之餘，投資有道的傅嘉莉原來早已進駐半億豪宅，可說是圈中小富婆！

傅嘉莉跟天后為鄰

據了解，傅嘉莉以公司名義持有一個近5000萬元的淺水灣蔚峯園單位，跟樂壇天后容祖兒、張智霖和鄭裕玲為鄰。

另外，日前有媒體拍得傅嘉莉出席活動時，有助手跟身，之後乘坐七人車返回淺水灣香閨，這位當紮小花被指排場十足。

香港人在北京丨傅嘉莉赴倫敦接受寶石學證書　Kelly憑「芬妮」擺脫邪花稱號【多圖】

傅嘉莉成功擺脫「御用小三」稱號！

樓換樓屢次有斬獲

曾豪言「40歲要擁有10間物業」的傅嘉莉可說頗進擊，22歲時她已首次置業，2010年她以樓換樓方式，購入太古城兩房單位，數月後轉手獲利離場，年紀輕輕已經投資有道啦！

已經擁有淺水灣豪宅的她，去年睇中另一豪宅地段，以約1896.8萬元購入跑馬地THE ASTER高層單位，實用面積698平方呎，屬於2房連主人套房間隔。

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萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉心情緊張落力拉票　透露準備值6位數字晚裝出席頒獎禮

跟四眼肥叔叔鍚鍚

入行以來傅嘉莉多次被指釣金龜，2014年被拍得跟一名人夫在中環逛街，被媒體稱作為「四眼肥叔叔」。

對於被指「全身名牌與收入不符合」和「有名車和司機接送」，傅嘉莉澄清穿著的只是TVB戲服，至於名車接送，其實只是弟弟負責接送，乘坐的只是普通座駕。

至於講足幾年的「四眼肥叔叔」，她強調有好多不同年紀、身份、婚姻狀態、身形和國家的朋友，不明白何解大家以一個錯的角度去睇。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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