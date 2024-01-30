新年穿搭｜新年這樣穿才能紅粉緋緋？　盤點星級靚太靚媽喜慶穿搭

▲ 各位靚太都穿得很好看呢！

農曆年將至，傳統是要穿新衣過年，各位靚太、靚媽們準備好新年服裝了嗎？如果仍然毫無頭緒，不妨參考一眾星級靚太的喜慶造型，她們穿衣風格多變，有休閒、貴婦和型格Look，但都同樣以象徵喜慶的紅色、粉紅色作主調，十分適合新年穿著！

1.休閒風

首先看看休閒風格，很多靚太都要兼顧照顧小朋友，所以妝扮自己的同時，亦要顧及方便性，倪晨曦和楊秀惠就示範了兩個應節得來又方便照顧小朋友的穿搭。

倪晨曦穿上鮮紅色針織上衣，下身配搭鬆身牛仔褲，並背上一個閃亮的銀色背包，一身打扮夠喜氣洋洋，她最聰明是在頭上繫上紅色絨布蝴蝶結，將短髮紮成一個公主頭，令整體造型隨意得來，又不失甜美感，媽咪這樣穿就可以美美的，但抱小孩時又夠自在！

楊秀惠的休閒喜慶look跟倪晨曦有異曲同工之妙，她將喜慶感穿在下半身，穿上鮮紅色闊褲的她看來舒適自在，上身就配白色短身羽絨，加上LV手袋，令紅白配更顯時尚，又不會過份地鮮艷，而且保暖度十足，很適合寒流來襲的新年，這身打扮亦很方便照顧小朋友呢。

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2.貴婦風

準媽媽朱千雪面上時刻流露幸福笑容，近日她以甜美笑容配搭紅色緞面套裝，顯得高貴大方！雖然光面布料容易顯肥，但朱千雪面尖尖，看起來沒有臃腫感覺，反而一身貴氣打扮非常配合她人逢喜事精神爽，而且也很合適穿來參加隆重一點的新年派對；陳凱琳就更破格，已將頭髮染成粉紅色，穿上「小香風」服裝，也是貴婦最愛的風格之一呢，她身穿白色短袖外套，領口、鈕扣和手袖位置都有紅色、粉紅色閃石作點綴，下身是粉紅格仔粗花呢面料闊腳裙，增加喜慶感。

3.型格風

黃智雯與吳千語同樣於去年榮升靚太，新婚的二人穿出型格喜慶Look ，黃智雯一身粉紅色西裝，連內搭都是同色系，而且露出纖腰，看來紅粉緋緋；而吳千語的Gucci外套在新年穿的話，就相對低調一點，以粉紅色和灰色作主色，腳上的Gucci白色球鞋亦有粉紅色點綴，雖然不是大紅大紫，但也很適合喜歡低調的靚太新年時穿著，會有一種型格的傭懶感呢！

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責任編輯：Kiwi Lee