夫妻關係｜產後身材走樣丈夫出軌　港媽提離婚苦訴冇家人支持欲攜子尋死

▲ 港媽疑自己產後走樣令丈夫出軌，欲提離婚但沒有家人支持，曾想攜子尋死。（BB來了劇照）

為已出軌的丈夫攜子尋死，是非常不智的做法。一名港媽日前在網上發文自爆，懷疑因產子後身材不再，遭丈夫嫌棄，發現對方多次出軌欲離婚，更曾想攜子尋死，苦訴得不到家人支持。有網民鼓勵她振作同時找工作有收入，一個人也可以養育孩子。

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該名港媽在Facebook群組「十萬個惡頂老公的惡行」發文，指已婚5年並育有一子，自爆自己產後身材「走樣」，亦患上產後抑鬱症，得不到丈夫的注意，數年來都是當全職媽媽獨力照顧兒子，所有育兒責任放到她一人身上，難免有所壓力，對著丈夫更會脾氣暴躁，最後更發現對方「偷食」。

港媽再透露，曾看過丈夫與其他女人的親密片段，曾想過抱著兒子自殺結束生命。她說，曾向對方提出離婚，但被奶奶及媽媽阻止，認為她要為兒子著想，「無人企喺我呢邊，話小朋友仲細，我自己當時無工作，最後我都以小朋友為先無離，因為佢想要爸爸。」

雖然港媽沒有離婚，但難以原諒丈夫的行為，現時為了兒子而勉強維繫婚姻，「逼自己同一個傷害過我嘅人一齊更抑鬱」，更對對方失去信任，「覺得男人好嘔心污糟，我好怕佢掂我，極恐懼，社工話係創傷後遺症」。

她坦言，最無奈的是連自己母親亦不支持她，「如今我對人生同生活都無興趣，我唔知可以點，覺得自己係個計時炸彈，唔知幾時會爆。」

不少網民對她表示關心，有人認為生命、生活是自己的，何以要其他人去支持，應該自己掌握話事權，「生命自己架，點解要死呀！小朋友需要媽媽保護，加油！」；亦有大批網民鼓勵她要振作，尋求專業人士的幫忙及意見，「同小朋友好好生活，暫時係艱難的，過幾年就好」、「生B後身材好快瘦返架，然後自己搵份工，唔好傷害自己」。

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責任編輯：王明芳