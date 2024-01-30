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猝死危機｜晨跑時突心肌梗塞　台皮膚科名醫上海猝亡　友人震驚：他去年曾跑馬拉松【附心肌梗塞7大徵狀】

醫健人物 14:50 2024/01/30

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冬天進行激烈運動時，需要留意身體變化。台灣皮膚科名醫彭于賓在上周五（26日）剛到埗上海，出席交流活動前晨跑期間突然心肌梗塞猝死。其死訊讓不少人震驚，紛紛表示不捨和惋惜。有醫生指出，氣溫驟降往往是心肌梗塞好發的時機，不管是身體好或是有慢性疾病人士，冬天做運動時要留意一件事。

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綜合內媒報道，台灣皮膚科名醫彭于賓在上周五（26日）在上海猝死。據悉，彭于賓在當日才剛抵達上海，準備參加兩岸交流活動，但早上在酒店健身室晨跑時，突然急性心肌梗塞，被發現時已倒卧在地失去知覺。其家人在翌日（27日）在「于賓診所」Facebook專頁發布訃文，證實死訊。

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各界聞死訊大感可惜

彭于賓生前積極推動兩岸皮膚科學交流，創立台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會，並擔任理事長。他專精於皮膚科、醫學美容等領域，除了致力於提攜後輩，更經常在各項皮膚科學術論壇中擔任主持人。

其猝逝消息傳出後，讓醫學界相當不捨。不少網民湧入他的Facebook專頁哀悼，「兩岸皮膚科痛失英才」、「學長，我會記住你給我所有的教誨」、「願您一路好走」；台灣醫用雷射光電學會也特別發文：「敬愛彭于賓院長，我們懷着沉痛的心情跟您告別，願您在天國安息。」

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天氣冷做運動要留意一事

彭于賓平常忙碌於兩岸醫療事務，但也注重健康。他曾表示希望能到香港跑「渣馬」，「希望跑步的習慣能維持下去，慢慢跑，不要受傷，近期目標是2024年2月的渣打馬拉松，報了21K半馬組別，期待能拿到滿意的成績。」

台灣皮膚科醫生趙昭明亦受訪指，彭于賓為人熱心，且學問、技術都很好，微整型是他的強項，也曾擔任肉毒、玻尿酸等種子教官，在雷射光電醫美也很專精，經常主持醫學會相關活動，也熱心培養後進，指導新進年輕醫師。彭于賓去年12月在高雄曾參加馬拉松比賽，當時「氣色精神亦是非常不錯」，因此對於其死訊感到非常意外。

趙昭明又提醒，天氣冷的時候，不管是身體好或是有慢性疾病，小心保暖是很重要，避免因為急速的血管收縮而造成血管阻塞的現象。

心肌梗塞7大常見徵狀

氣溫驟降往往是心肌梗塞好發時機。本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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冬天較易誘發心臟病

心臟科專科李少隆醫生亦曾指出，冬天較易誘發心臟病，主要與寒冷天氣有關，「遇上寒冷天氣，體內血管就會收縮，令血壓上升，加重心臟負荷的同時，低溫亦為心血管造成壓力，令斑塊破裂，或會增加血栓形成的機會，誘發急性心肌梗塞的出現。心肌梗塞後，長遠會影響心臟功能，容易引致心臟衰竭。」

李醫生又指天氣以外，冬天的飲食習慣也增加心臟病發的風險，「天寒地凍，令人吃多了火鍋及濃味食物來暖胃。要知道，濃味食物一般鹽分即鈉質含量較高，多吃同樣會令血壓上升，若市民本身有心血管問題，或老人家血管已有一定程度的阻塞，身體器官功能較弱，進食太鹹的食物或會誘發心臟病，後果可大可小。」

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