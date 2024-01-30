【黎智英案】張劍虹供稱黎智英主張「和勇不分」　不認同黎只呼籲和平示威

▲ 案件在西九龍法院審理。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》)3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（30日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第9天作供， 黎一方指《蘋果》因流失廣告客戶而推出「撐小店」分類廣告計劃，以開拓其他收入來源。張不同意說法，指黎從商多年，應知道分類廣告較大型廣告難以賺取收入。張另不同意黎只呼籲和平示威，指黎認為要「和勇不分」。

壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人踏入第9天作供，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻盤問時指，張在早前控方主問時曾提及黎於飯盒會中提出「撐小店」分類廣告計劃，彭指這是因為《蘋果》當時流失廣告客戶而推出，以開拓其他收入來源。

張不同意說法，指黎從商多年，應知道分類廣告較大型廣告難以賺取收入，張又指「撐小店」分類廣告計劃起初是免費實行，在大半年間均未有收費計劃，黎亦從未提及要收費。張不同意計劃屬《蘋果》收入來源，直指計劃入不敷支。

彭又向張指出，「撐小店」計劃並非指「黃店」，只是剛好大多「黃店」也是小店，又指支持「黃色經濟圈」與黎信奉的自由市場原則相反。張供稱，雖然計劃名字是「撐小店」，但黎提及「只要一日有抗爭，『黃色經濟圈』都要存在。」。

彭展示一段WhatsApp 對話，當中張向黎提議減少作家古德明的稿量，黎同意並指「他有時太偏激」，彭問及對話中「偏激」的意思是甚麼。張供稱不清楚黎的意思，又指當時正邀請顏純鈎撰寫副刊專欄，所以提議減少古的稿量，由於黎接納提議，所以張亦沒有再追問。

彭向張指出，黎只呼籲和平示威，張不同意說法。彭展示三篇分別在2019年間遊行前夕發布的《蘋果》報道，指報道內提及的遊行均獲發不反對通知書。彭問及張是否同意《蘋果》只呼籲和平示威。張供稱，後來暴力行為越演越烈，黎認為要「和勇不分」，《蘋果》亦跟隨黎的立場，將暴力行為刊登，並以較同情及支持抗爭者的角度報道。

彭問及張是否認為有關暴力及示威的觀點不正確，張供稱，個人認為有問題，但自己作為《蘋果》社長，當然要執行黎的政策。

彭展示一段2019年11月14日的WhatsApp對話，當中張對《蘋果》前主筆楊清奇指，「主筆，我想我們都要明確點重申我們的立場，潑易燃液體燒阿叔、燒法院等行為，我們認為過了份」。

彭向張指出，黎在參與前民主黨主席何俊仁的節目後，未有致電張，黎亦未有提及他曾與前美國國務卿蓬佩奧會面，及請求美國支援反修例運動。張均不同意說法。

彭又指出，張在接受主問時稱黎曾要求張，將前政務司司長陳方安生與美國時任副總統彭斯會面一事做到「最大效果」，彭再問及張此事是否值得報道的新聞。張同意是值得報道的新聞。彭遂展示多篇不同報章就此事的報道，彭指《大公報》的標題為《陳方安生「告洋狀」 向彭斯獻媚》，與《蘋果日報》的報道角道截然不同。彭問及用不同角度報道同一件事是否沒有問題，張同意說法。

彭指張早前供稱，黎曾於2019年6月要求印製10萬張長幡並夾附在《蘋果》中派發，質疑說法並非事實，指該10萬張長幡是由泛民派發。張則指，這是黎要求在長幡背面寫上「罷巿、罷課、罷工」，才替泛民派發。

聆訊今（30日）午續。

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記者：梁錦麟