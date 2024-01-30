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恩愛夫妻丨陸永夫婦孖好友同遊西藏拉薩　Reina出現高山反應勁危險

娛樂 14:04 2024/01/30

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陸永與太太陳莉娜去西藏拉薩旅遊。

「農夫」成員陸永與太太陳莉娜（Reina）婚後育有兩位女兒，分別為11歲大女陸一穎（Hannah）與10歲細女陸一心（Sim Sim），早前他們一家到英國為女兒探路，上月更送Hannah赴英國留學。

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Reina出現高山反應

近日二人撇下細女到西藏拉薩旅遊，並在社交網分享相片，不過Reina與另一名女團友、精通術數命理的「甜甜師姐」，在海拔5千多米出現高山反應，要留在車上吸氧氣，而沒有不適的陸永則負責拍片並表示：「兩個一齊聞氣呀。」

即使Reina不適應當地環境，不過她亦沒有放棄，最終更頂硬上攀登到高山，並氣若游絲地說：「我哋依家喺海拔5千幾米，影上去係7千幾米嘅冰山，但影唔到個壯觀出嚟，真係要自己嚟睇先睇到幾咁壯觀。」

點擊圖片放大
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齊齊吸氧氣 

逗留一會後，她很快便捱不下去，要返回車上，一邊拿氧氣瓶，一邊喝暖水：「好凍呀呢度！揸機隻手都震晒。而家我哋喺車上面開暖包…喺我哋嚟到暫時最凍嘅一日。」

甜甜師姐亦非常辛苦，她在社交網發文又頭痛又嘔：「初初有啲頭痛，去到中午，一共分別嘔咗七次，個頭痛到裂。 鼻有少血，我曾經錄到血含量超低，只有47咋。之後就輪到我老公又中高山症。大家睇吓圖片，我帶嚟啲即食食品包裝全部發脹，就知道啲氣壓幾堅啦，我個人都成個發水麵包咁脹晒呀，仲以為自己頂唔住，要急飛返香港。。感恩團友陸生同陸太太俾咗D高山藥我哋食，瞓咗一輪覺完全冇事，先可以去到布達拉宮咋。」

幸好他們身體適應後便沒事，更先後去了布達拉宮、扎葉巴寺、那根拉山口等美景打卡留念。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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