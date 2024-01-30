【天秤意外】安達臣道冧天秤意外釀3死　勞工處屋宇署票控公司等共76罪傳票4月底再訊

▲ 兩案今於觀塘裁判法院提堂。（資料圖片）

2022年9月，秀茂坪安達臣道地盤發生奪命工業意外，天秤突然塌下擊中貨櫃辦公室，導致3死6傷。勞工處及屋宇署分別向共7間涉事公司及8人提控，共涉76項傳票控罪。兩案今（30日）於觀塘裁判法院提堂，控方就兩案均申請押後以待其他部門調查，裁判官押後至4月29日再訊。

勞工處票控一案中涉及11名被告，分別為4名人士及7間公司，包括郭俊聰（33歲）、黎浩賢(40歲）、潘志財（58歲）及周漢裕（62歲），7間公司為精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司及王董建築師事務有限公司。事發日期為2022年6月1日至9月7日期間。

11名被告共面對67項傳票，當中郭、黎及潘均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，早前各被票控1項、2項及5項傳票，包括沒有妥善為塔式起重機的底座支撐架溶焊焊縫進行外觀檢查等。

其餘8名被告共涉59項傳票，周被控9項交付虛假證明書及1項故意於工作時作出任何相當可能危及他人事情；精進被控東主的法律責任等17項傳票。永茂及東泰各被控沒有妥為維修起重機械等12項傳票；忠誠、新科、邵賢偉建築及王董建築則各被控2項沒有確保存放於處所的作業裝置是安全傳票。

此外，屋宇署票控4間公司及4人共9項進行工程方式導致有人受傷/財產損毀罪，案件今首次提堂。9名被告為簡浩楷、林榮燊、王偉堅、黃志成、精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司及新科試驗有限公司。除東泰被控2罪外，其餘被告涉1罪。

勞工處代表今指，其他執法部門仍進行刑事調查，申請押後案件至4月29日再訊，控方指案件複雜，更長調查時間對各方較公平，若下次提訊時已完成調查，可處理分拆或合併案件，另控方早前已向辯方提供案情撮要。

忠誠、潘、周及郭的代表律師指，案件已押後一段時間，目前仍未收到控方的文件，故反對押後。裁判官最終批准押後案件至4月29日再訊。

屋宇署一案控方則申請合併9項控罪處理，並申請押後案件至4月29日再訊，待其他部門調查，獲裁判官批准。

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記者：陳曉欣