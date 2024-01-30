【23條立法】政府倡「國家秘密」定義涵7範圍　包括國家或特區經濟和社會發展

▲ 《基本法》23條立法諮詢文件，建議完善現有法例，包括「保護國家秘密」以及防範「間諜」行為的相關罪行。(梁偉榮攝)

《基本法》23條立法諮詢文件，建議完善現有法例，包括「保護國家秘密」以及防範「間諜」行為的相關罪行。政府認為有需要明確定義「國家秘密」，建議「國家秘密」涵蓋7範圍，包括國家或香港特區事務的重大決策中的秘密；國家或特區經濟和社會發展秘密等，強調只有在符合「沒有合法權限下予以披露，便相當可能會危害國家安全」的情況下，才屬於「國家秘密」。

政府認為，有需要明確定義「國家秘密」，使公職人員、政府承辦商及市民大眾能理解甚麼秘密事項屬「國家秘密」，在界定何謂「國家秘密」時，應充分參考國家相關法律中「國家秘密」的涵蓋範圍。政府建議「國家秘密」涵蓋以下事項：

若屬以下其中一項的秘密，在沒有合法權限下披露，便相當可能會危害國家安全，該秘密即屬國家秘密： (a) 關乎國家或香港特區事務的重大決策中的秘密； (b) 關乎國防建設或武裝力量的秘密； (c) 關乎國家外交或外事活動的秘密，或關乎香港特區對外事務的秘密，或國家或香港特區對外承擔保密義務的秘密； (d) 關乎國家或香港特區經濟和社會發展的秘密； (e) 關乎國家或香港特區科技發展或科學技術的秘密； (f) 關乎維護國家安全或香港特區安全或偵查罪行的活動 的秘密；或 (g) 關乎中央與香港特區之間的關係的秘密。

政府強調，保護國家秘密的目的是維護國家安全；因此，「國家秘密」涵蓋的7範圍，只有在符合「沒有合法權限下予以披露，便相當可能會危害國家安全」的情況下，才屬於「國家秘密」。

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責任編輯：區綽彥