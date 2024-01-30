【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生

北角城巿花園日前有男子墮樓身亡，據悉事主是第一代廉署人員、退休執行處處長李俊生，曾服務過14名廉政專員。

警方於1月28日接獲報案，指發現事主倒臥於北角城巿花園對開，懷疑從高處墮下。警員接報到場，事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。

據悉警方正在調查墮樓原因，廉政公署亦未回應事件。消息稱，李俊生須照顧長期病妻子，自己也有抑鬱症，身心受困擾。

任職廉署36年 共事14位廉政專員

李俊生是第一代廉署人員，曾經與十四位廉政專員共事。李俊生早期參與調查多宗涉及執法人員的重大貪污案件，隨著私營機構貪污舉報於1980年代增加，李俊生帶領調查隊伍利用新科技加強調查能力並提升專業水平。

在其領導下，1996年出任高級處長人員。公署更偵破連串複雜涉及上市公司的商業貪污案件。

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記者：吳卓峰