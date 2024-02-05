香港HR人才需求殷切　理大商學院人力資源管理碩士課程　啟發學生潛力　擴闊出路成就理想

無論是大小企業，人力資源管理（Human Resources Management, HRM）必然是最寶貴的資源。香港作為知識型經濟體系，HRM從業員在各大小企業中佔有重要位置，協助發展企業人力資本。到處都在「搶人才」，市場對HRM從業員需求也越來越多。現職其他行業或HR的你，如果想轉轉職場軌道，或鞏固自已的事業，可以報讀香港理工大學商學院的人力資源管理碩士課程（MSc in Human Resource Management），擴闊自己職場的出路。

今次請來應屆畢業生Jan，以「過來人」身份分享就讀的心路歷程。她表示透過課程讓她更清楚HR工作及了解自己，更透過課程提供的緊密人脈網絡，未正式畢業便找到「Dream job」，發掘出自己的理想事業：「我很高興！我會說自己已經找到了career，而不只是一份工。HR不算與我職場直接相關，但課程內容讓我畢生受用。」她很堅定的說。

▲ 90後的Jan，大學畢業後主要從事行政工作，於大公司任職，報讀理大的HRM兼讀制碩士課程，課程內容能用於職場，讓她畢生受用，並成功換了職場跑道，發掘出自己夢想事業。

師資豐富職場管理經驗 傾囊相授



90後的Jan，大學畢業後主要從事行政工作，並於大公司任職。她報讀理工大學的HRM兼讀制碩士課程，希望提高職場競爭力，發掘更多的發展機會。課程除了提供HR的基礎知識，還有一些理論與實踐兼備的熱門科目如「談判與衝突」（Negotiation and Conflict Management）、「職場調解」（Mediation at Workplace）以及「薪酬與福利管理」（Management of Pay and Benefits）等等：「有很多同學都跟我一樣，比較其他院校之後，最終都選擇了理大，因為好practical。」Jan表示在課程裡所學的都能夠即時應用於職場，相當滿足。

課程除了重視理論與實踐，亦將知識傳授以及建構職場人脈放在重要位置。Jan表示，課程講師均在各自的範疇及工作領域擁有豐富實戰經驗，教授講師們都毫不保留將畢生所學傾囊相授，教學靈活，願意分享自己的資源：「有些講師甚至在run一間公司，傳授自己的經驗，還分享很多商界的真實個案，都好up-to-date，更有角色扮演訓練，都大大加深對課程內容的了解。」Jan在課程間亦都認識了一班志同道合的同學。

▲ Jan（右二）與志同道合的同學畢業禮合照（Jan提供圖片）

課程鼓勵交織人脈 擴闊網絡



課程學習全方位，亦鼓勵師生廣交人脈，為發展建立人脈網絡。Jan 表示有一科叫HRM Seminars，負責的教授擁有相當豐富的人脈網，認識很多業界的專業人士，每一課都有邀請不同嘉賓來分享：「每堂的主題都不一樣，由coaching至wellness，透過與業界代表的分享及互動，我們能夠增進每項專業的理解，同時亦能擴闊職場的圈子。」

▲ 課程學習全方位，鼓勵師生廣交人脈。課程所屬的商學院，亦舉辦不同活動，讓學生建立及鞏固人脈網絡，有利職場發展。（理工大學人力資源管理碩士課程提供圖片）

▲ 課程提供不同活動，擴闊學生視野及圈子。（理工大學人力資源管理碩士課程提供圖片）

課程讓Jan找到夢想事業及生活



Jan當初做了多年大公司裡的行政工作，透過課程讓她帶來職場上的大轉變，最終找到一份她的理想工作，更能成就她的夢想事業。她在課程當中分享嘉賓的人脈網絡中，輾轉認識了現時的上司Mary。Mary看到Jan在學期間的能力及積極進取的表現，Jan亦與Mary交流之下，加深了對Mary以及其公司的認識，最終Mary積極邀請到Jan 加入她的團隊去「打江山」。

Mary除了是Jan的上司，也是一家成立了兩年的非營利組織「首席快樂官協會」(Chief Happiness Officer Association, CHOA) 的創始人兼執行主席，主要在香港透過舉辦不同類型的活動，傳播「Be your own Chief Happiness Officer」精神。員工快樂有助促進額外工作效能，同時他們亦會將快樂傳播到家庭及社區。

▲ Jan的上司Mary（左）相當重視Jan，並出席她的碩士畢業禮（Jan提供圖片）

「工作上的快樂」是挽留人才不二法門，亦是人力資源管理的重要成分。Jan表示在課程其間，認識到一位懂得發掘及欣賞自己潛力及專長、會為自己事業發展著想的老闆Mary，與她認為人力資源管理的終極理想—work life integration（生活與事業發展互相結合）不謀而合：「比起以前我做的工作，當時很穩定，打工就只是打工，但我現在為香港推廣職場快樂，讓大家擁有快樂的工作環境。

改變職場及人生路向 課程歡迎不同行業人士報讀



課程歡迎來自不同背景及履歷的人士報讀，包括：擁有學士學位/同等專業資格的人士，及任職不同專業的在職人士。

理工大學人力資源管理理學碩士課程

（2024/25學年，2024年9月入讀）

更多內容及報名連結：https://www.polyu.edu.hk/mm/study/tpg/hrm/programme/

(特約)