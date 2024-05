香港HR人才需求殷切　理大商學院人力資源管理碩士課程　啟發學生潛力　擴闊出路成就理想

無論是大小企業,人力資源管理(Human Resources Management, HRM)必然是最寶貴的資源。香港作為知識型經濟體系,HRM從業員在各大小企業中佔有重要位置,協助發展企業人力資本。到處都在「搶人才」,市場對HRM從業員需求也越來越多。現職其他行業或HR的你,如果想轉轉職場軌道,或鞏固自已的事業,可以報讀香港理工大學商學院的人力資源管理碩士課程(MSc in Human Resource Management),擴闊自己職場的出路。

今次請來應屆畢業生Jan,以「過來人」身份分享就讀的心路歷程。她表示透過課程讓她更清楚HR工作及了解自己,更透過課程提供的緊密人脈網絡,未正式畢業便找到「Dream job」,發掘出自己的理想事業:「我很高興!我會說自己已經找到了career,而不只是一份工。HR不算與我職場直接相關,但課程內容讓我畢生受用。」她很堅定的說。

▲ 90後的Jan,大學畢業後主要從事行政工作,於大公司任職,報讀理大的HRM兼讀制碩士課程,課程內容能用於職場,讓她畢生受用,並成功換了職場跑道,發掘出自己夢想事業。

師資豐富職場管理經驗 傾囊相授



90後的Jan,大學畢業後主要從事行政工作,並於大公司任職。她報讀理工大學的HRM兼讀制碩士課程,希望提高職場競爭力,發掘更多的發展機會。課程除了提供HR的基礎知識,還有一些理論與實踐兼備的熱門科目如「談判與衝突」(Negotiation and Conflict Management)、「職場調解」(Mediation at Workplace)以及「薪酬與福利管理」(Management of Pay and Benefits)等等:「有很多同學都跟我一樣,比較其他院校之後,最終都選擇了理大,因為好practical。」Jan表示在課程裡所學的都能夠即時應用於職場,相當滿足。

課程除了重視理論與實踐,亦將知識傳授以及建構職場人脈放在重要位置。Jan表示,課程講師均在各自的範疇及工作領域擁有豐富實戰經驗,教授講師們都毫不保留將畢生所學傾囊相授,教學靈活,願意分享自己的資源:「有些講師甚至在run一間公司,傳授自己的經驗,還分享很多商界的真實個案,都好up-to-date,更有角色扮演訓練,都大大加深對課程內容的了解。」Jan在課程間亦都認識了一班志同道合的同學。

▲ Jan(右二)與志同道合的同學畢業禮合照(Jan提供圖片)

課程鼓勵交織人脈 擴闊網絡



課程學習全方位,亦鼓勵師生廣交人脈,為發展建立人脈網絡。Jan 表示有一科叫HRM Seminars,負責的教授擁有相當豐富的人脈網,認識很多業界的專業人士,每一課都有邀請不同嘉賓來分享:「每堂的主題都不一樣,由coaching至wellness,透過與業界代表的分享及互動,我們能夠增進每項專業的理解,同時亦能擴闊職場的圈子。」

▲ 課程學習全方位,鼓勵師生廣交人脈。課程所屬的商學院,亦舉辦不同活動,讓學生建立及鞏固人脈網絡,有利職場發展。(理工大學人力資源管理碩士課程提供圖片)

▲ 課程提供不同活動,擴闊學生視野及圈子。(理工大學人力資源管理碩士課程提供圖片)

課程讓Jan找到夢想事業及生活



Jan當初做了多年大公司裡的行政工作,透過課程讓她帶來職場上的大轉變,最終找到一份她的理想工作,更能成就她的夢想事業。她在課程當中分享嘉賓的人脈網絡中,輾轉認識了現時的上司Mary。Mary看到Jan在學期間的能力及積極進取的表現,Jan亦與Mary交流之下,加深了對Mary以及其公司的認識,最終Mary積極邀請到Jan 加入她的團隊去「打江山」。

Mary除了是Jan的上司,也是一家成立了兩年的非營利組織「首席快樂官協會」(Chief Happiness Officer Association, CHOA) 的創始人兼執行主席,主要在香港透過舉辦不同類型的活動,傳播「Be your own Chief Happiness Officer」精神。員工快樂有助促進額外工作效能,同時他們亦會將快樂傳播到家庭及社區。

▲ Jan的上司Mary(左)相當重視Jan,並出席她的碩士畢業禮(Jan提供圖片)

「工作上的快樂」是挽留人才不二法門,亦是人力資源管理的重要成分。Jan表示在課程其間,認識到一位懂得發掘及欣賞自己潛力及專長、會為自己事業發展著想的老闆Mary,與她認為人力資源管理的終極理想—work life integration(生活與事業發展互相結合)不謀而合:「比起以前我做的工作,當時很穩定,打工就只是打工,但我現在為香港推廣職場快樂,讓大家擁有快樂的工作環境。

改變職場及人生路向 課程歡迎不同行業人士報讀



課程歡迎來自不同背景及履歷的人士報讀,包括:擁有學士學位/同等專業資格的人士,及任職不同專業的在職人士。

