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【非禮判囚】涉酒店房非禮剛相識女子　商人罪成囚15個月官斥高度侮辱

社會 15:29 2024/01/30

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半退休的已婚商人於2022年8月疫情期間從入境香港，於機場認識同由美國返港的內地女子。3天後兩人相約見面，其間女子表示手機沒有電，應商人要求到酒店房間充電，其間遭強吻及企圖性侵，早前經審訊後被裁定企圖強姦罪脫，非禮則罪成，今（30日）於高等法院被判監15個月。暫委法官判刑時指，被告利用事主對其信任，意欲要求口交令事主高度被侮辱。
 
被告韋德恩（現年54歲），報稱商人，為內地人，經審訊後被裁定企圖強姦罪不成立，大比數裁定非禮罪成立。

暫委法官判刑時引述創傷報告指，事主事後感到自責，避免結識新異性，到其他城市時，甚至不留宿酒店。法指被告利用與事主同為中國人之身分，與事主分享家庭事，令事主放鬆，事主對被告有一定信任，並認為被告於業務上能協助她。

暫委法官指出，沒有證供顯示被告有預謀而犯案，惟案發時被告及事主均全身赤裸，被告下體貼近事主臉部，以一定程度的武力令事主不能逃跑，加重案件嚴重性。法官指被告有意欲令事主替其口交，對事主高度侮辱及貶損其尊嚴，判囚15個月。

控罪指被告於2022年8月18日，在旺角香港希爾敦花園酒店一房間內非禮X。
 
控方早前開案詞指，被告與X互不認識，案發前3天兩人經機場入境時認識。案發日兩人相約午膳後，X表示手機沒有電，被告建議可到其所住酒店房間，X遂隨被告到案發酒店房間。控方指被告於房間內突然將X按在床上，作出一連串性侵行為，被告企圖性侵X不成功後稱「我們玩別的」，X表示報警後，被告稱「我尊重你」後便停止。

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記者：林育慧

法官

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