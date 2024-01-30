  • 19°C
香港時間 : 2024130日 (週二) 17:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

本尊就位丨孔德賢被指與鄭嘉穎撞樣　區明妙相隔5年再以民初造型亮相

娛樂 15:39 2024/01/30

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

《本尊就位》孔德賢、陳嘉慧。

TVB劇《本尊就位》在昨晚（1月29日）首集劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才如此「靈驗」。

日積月累下木昆為呂祖廟惹來不少閒言，終驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」，豈料途中殺出吼天犬引發「仙犬大戰」。而《本尊就位》播出後，有網民指劇中孔德賢（Danny）有鄭嘉穎影子。

其實Danny在首集相當忙碌，除「偽扶乩」時反白眼、打冷震及要朗讀古詩外，還要凌空整個人撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧，之後又要孭著陳嘉慧通山跑，絕對是體能大考驗。

本尊就位丨陳嘉慧演花魁迷倒孔德賢謝東閔　Erica首拍民初戲嘆唔易做：要收斂吓

《本尊就位》

孔德賢鍾意背中史

談到扶乩戲份，Danny坦言事前有專誠找道士學：「我托朋友幫手搵咗間道館，再向嗰度嘅道士了解到底做呢啲儀式係點，佢亦都親自示範咗一次畀我睇。至於打冷震同反白眼，係我自己加上去，因為想突顯番呂祖上身嘅劇情。」

不過「偽扶乩」場口要唸大量古詩，Danny笑言：「好好彩我以前係綜藝出身，做主持工作要背好多稿，同埋我以前好鍾意背中史，背書都OK，拍嘅時候導演都好驚訝我咁長嘅對白都背到。」

《本尊就位》

克服心理障礙

講到「懲罰風箏」，Danny透露是劇組事先為其度身訂造，並透露拍攝「飛天」場口很難忘：「因為係喺廠嘅綠幕度拍，呢個經驗對我嚟講好新鮮，同埋嗰日吹咗好耐風扇扮喺天度飛好搞笑。」

至於「從天而降」一幕，Danny坦言某程度要克服心理障礙：「我一去到現場，導演同武指就叫我陣間要喺棵樹度跳落嚟，因為我本身好驚玩機動遊戲，對於高空嘢係非常之驚，咁我當時都唯有頂硬上。其實呢個動作真係都幾高難度，因為我要跳落嚟再直接責落陳嘉慧度，好彩兩個都冇受傷，武指指導得好好。」

《本尊就位》

區明妙少女味濃

另外，區明妙飾演「琵琶仔」蝴蝶的身世可憐，慘被賣往妓院，及後在雪花幫忙下企圖逃離妓女生涯；可惜逃亡期間一波多折，更遭山妖「活捉」。

年紀輕輕便從演經驗豐富的區明妙，是次是繼2019年《福爾摩師奶》後，第二度以民初造型拍劇，雖然相隔只有5年，但明妙已由短髮妹妹仔、變成現在少女味濃的長髮姑娘，Image方面新鮮感十足。

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

妙妙受訪時亦坦言喜愛劇中長髮造型：「因為細個都好鍾意睇啲仙俠劇，鍾意裏面啲長髮造型，印象中今次個造型冇試好耐，因為個角色比較貧窮，所以造型比較簡單。」

據知她除長髮少女Look，之後還會以成熟鬈髮旗袍Look亮相，不過妙妙笑言未有因而刻意節食：「之後嘅旗袍造型就會比較成熟少少，好彩啲旗袍唔算超級貼身，所以都冇特別減肥。鬈髮造型最難忘應該係每次開工要戴頭套，之前多數都係時裝劇，好少要戴頭套，加上我頭髮本身比較多，所以長時間戴住都會有少少唔舒服。」

《本尊就位》區明妙

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足
11:32 2024/01/04
TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足
【宅男女神】「港版周子瑜」高中生造型賣萌　區明妙憑可愛性感俘虜宅男【多圖】
18:58 2023/07/23
【宅男女神】「港版周子瑜」高中生造型賣萌　區明妙憑可愛性感俘虜宅男【多圖】
【你好，我的大夫】區明妙素顏「醜化」演出獲讚　千禧後小花有望上位成TVB新寵【多圖】
15:47 2023/10/05
【你好，我的大夫】區明妙素顏「醜化」演出獲讚　千禧後小花有望上位成TVB新寵【多圖】

你可能感興趣

TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足
11:32 2024/01/04
TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足
【宅男女神】「港版周子瑜」高中生造型賣萌　區明妙憑可愛性感俘虜宅男【多圖】
18:58 2023/07/23
【宅男女神】「港版周子瑜」高中生造型賣萌　區明妙憑可愛性感俘虜宅男【多圖】
【你好，我的大夫】區明妙素顏「醜化」演出獲讚　千禧後小花有望上位成TVB新寵【多圖】
15:47 2023/10/05
【你好，我的大夫】區明妙素顏「醜化」演出獲讚　千禧後小花有望上位成TVB新寵【多圖】
區明妙 孔德賢 電視劇 TVB

最高瀏覽

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活
健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活