本尊就位丨孔德賢被指與鄭嘉穎撞樣　區明妙相隔5年再以民初造型亮相

▲ 《本尊就位》孔德賢、陳嘉慧。

TVB劇《本尊就位》在昨晚（1月29日）首集劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才如此「靈驗」。

日積月累下木昆為呂祖廟惹來不少閒言，終驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」，豈料途中殺出吼天犬引發「仙犬大戰」。而《本尊就位》播出後，有網民指劇中孔德賢（Danny）有鄭嘉穎影子。

其實Danny在首集相當忙碌，除「偽扶乩」時反白眼、打冷震及要朗讀古詩外，還要凌空整個人撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧，之後又要孭著陳嘉慧通山跑，絕對是體能大考驗。

本尊就位丨陳嘉慧演花魁迷倒孔德賢謝東閔 Erica首拍民初戲嘆唔易做：要收斂吓

▲ 《本尊就位》

孔德賢鍾意背中史

談到扶乩戲份，Danny坦言事前有專誠找道士學：「我托朋友幫手搵咗間道館，再向嗰度嘅道士了解到底做呢啲儀式係點，佢亦都親自示範咗一次畀我睇。至於打冷震同反白眼，係我自己加上去，因為想突顯番呂祖上身嘅劇情。」

不過「偽扶乩」場口要唸大量古詩，Danny笑言：「好好彩我以前係綜藝出身，做主持工作要背好多稿，同埋我以前好鍾意背中史，背書都OK，拍嘅時候導演都好驚訝我咁長嘅對白都背到。」

▲ 《本尊就位》

克服心理障礙

講到「懲罰風箏」，Danny透露是劇組事先為其度身訂造，並透露拍攝「飛天」場口很難忘：「因為係喺廠嘅綠幕度拍，呢個經驗對我嚟講好新鮮，同埋嗰日吹咗好耐風扇扮喺天度飛好搞笑。」

至於「從天而降」一幕，Danny坦言某程度要克服心理障礙：「我一去到現場，導演同武指就叫我陣間要喺棵樹度跳落嚟，因為我本身好驚玩機動遊戲，對於高空嘢係非常之驚，咁我當時都唯有頂硬上。其實呢個動作真係都幾高難度，因為我要跳落嚟再直接責落陳嘉慧度，好彩兩個都冇受傷，武指指導得好好。」

▲ 《本尊就位》

區明妙少女味濃

另外，區明妙飾演「琵琶仔」蝴蝶的身世可憐，慘被賣往妓院，及後在雪花幫忙下企圖逃離妓女生涯；可惜逃亡期間一波多折，更遭山妖「活捉」。

年紀輕輕便從演經驗豐富的區明妙，是次是繼2019年《福爾摩師奶》後，第二度以民初造型拍劇，雖然相隔只有5年，但明妙已由短髮妹妹仔、變成現在少女味濃的長髮姑娘，Image方面新鮮感十足。

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妙妙受訪時亦坦言喜愛劇中長髮造型：「因為細個都好鍾意睇啲仙俠劇，鍾意裏面啲長髮造型，印象中今次個造型冇試好耐，因為個角色比較貧窮，所以造型比較簡單。」

據知她除長髮少女Look，之後還會以成熟鬈髮旗袍Look亮相，不過妙妙笑言未有因而刻意節食：「之後嘅旗袍造型就會比較成熟少少，好彩啲旗袍唔算超級貼身，所以都冇特別減肥。鬈髮造型最難忘應該係每次開工要戴頭套，之前多數都係時裝劇，好少要戴頭套，加上我頭髮本身比較多，所以長時間戴住都會有少少唔舒服。」

▲ 《本尊就位》區明妙