臨時劫案丨林家棟為搵錢曾打四份工　任賢齊豪擲百萬犒賞員工

▲ 林家棟和任賢齊合演賀歲片《臨時劫案》。

今年賀歲港片除有《飯戲攻心2》、《盜月者》，還有郭富城、林家棟和任賢齊（小齊）合演的《臨時劫案》，這齣黑色幽默喜劇，十分寫實，家棟和小齊戲中演備受生活壓力的中年男人，陰差陽錯兼連串錯摸下，踏上打劫之路，講到現實中的男人的重擔，二人亦甚有共鳴。

看到林家棟和任賢齊這個組合，影迷即時便會聯想到二人曾合作的《樹大招風》，林家棟更憑此片奪金像獎影帝。而因這次合作，家棟和小齊也更為熟落。

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▲ 林家棟和任賢齊在公在私，都充滿默契。（林宇翔攝）

任賢齊坦言：「我們有相同的朋友，自己也會向家棟請教演戲心得，有些角色真的很難，十分複雜，家棟像本演戲的手冊，有疑問便會找他。」

家棟笑指小齊太言重，只是大家都愛演戲，自然有話題。「拍《樹大招風》時，覺得小齊好nice，是可以傾偈的朋友，2017年電影工作者總會的春茗，便邀了他做司儀嘉賓，那時開始建立更多默契。」

小齊續讚揚家棟：「《樹大招風》我和陳小春演的大賊，表現要很外露；家棟演的桿匪剛好相反，非常低調、神秘，他在拍攝時真的像消失於片場中，入戲好深。雖然我們只有一幕同場戲，但我經常悄悄去看家棟演出，那時已覺得他會拿獎，結果真的是成了影帝。」

對於小齊的讚美，家棟亦謙虛道謝：「我都經常看任賢齊的戲，很喜歡《星願》，有份淡淡的遺憾。」

一家之主唔易做

今次在《臨時劫案》演一對老死，更有火花，就算埋位「爆肚」也無問題。小齊說：「因為我好信任家棟，他在現場會和我們經常討論劇本和演出，好像不用休息似的，好有heart，作為演員，有他這種對手好幸福。」

家棟補充：「這套戲很多對白都很生活化，而且我們演好朋友，故一定要很夾，有些對白便能臨時再優化，郭富城都有跟我們一齊臨場發揮，這便是演出上的信任和默契。」

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林家棟飾演一名中年的士司機，上有父母下有妻兒，演活不少一家之主的心聲。家棟解說：「導演雖然是拍喜劇，其實寫到很多男人之苦，我的角色充滿家庭問題，女兒想他做英雄，太太想他賺多些錢買居屋，而自己所有事情都不合格，自然很無奈，所以寧願在車上開工，都不願回家。」

家棟自言演出前有留意的士司機裝束，亦可見在角色造型上。他亦指這戲開拍時，正值疫情高峰，大家都要戴著口罩，心情很厭悶，所以知道這齣是喜劇，就好想參予，希望看完令大家都開心。

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出獎金犒賞員工

小齊演一名老人院的院長，想院舍環境改善，但現實中種種困境，讓他喘不過氣來。他稱：「其實某方面我和角色都有點似，以前經常被人『搵著數』，如食飯埋單前個個都走了！不過同時又有很多好朋友，我也試過如戲中一班老友駕車上山頂傾心事。」

現實中的小齊同樣是個好老闆，視工作人員為家人，今年1月1日元旦，他在完成廣州演唱會後，為答謝同事辛勞，拿出100萬人民幣作為抽獎，讓大家開心過新年。小齊道：「我有自己的工作室，有好多員工，疫情期間工作減少，但大家都要出糧，所以我都要不斷找工作，即使去外地要隔離都要去，所以很明白戲中做老闆的辛苦，把這份無力感的心情放在角色中。」

▲ 今年元旦，小齊在演唱會慶功拿出100萬現金作抽獎。

曾打4份兼職

提到打工仔的壓力，家棟也有感受。「我入行前都做過其他工，試過一星期打4份兼職，如旅行社職員、酒店侍應、送外賣，不過並非要幫補家用，只是讀書時喜歡買唱片，才去打暑期工賺零用錢。人漸漸長大，更體會生活的壓力，到了若干年紀，就會更明白人生有好多問題，所以都很佩服不少男人可以搞得掂兩代家庭的煩惱。

雖然家棟未成家立室，但亦做電影監製的他，亦有如一家之主或老闆，要處理很多難題。「每個工作崗位都有不同性格，自然會有矛盾和衝突，我都見過有導演和攝影師鬧交，作為監製，便要去作出平衡，很多時是一時之氣，但有些話講了便收不回，自己在過程都學了很多，懂得在別人角度去思考。」

▲ 家棟憑《樹大招風》榮登金像獎影帝。（林宇翔攝）

農曆年將至，家棟笑言：「過去幾年拍戲都受傷，所以都祝願自己健健康康。」

小齊卻在工作中度過。「今年要去美國登台，希望可以順道探望女兒，她在伊利諾諾州讀書，未知是否可以夾到時間。自己很幸運，之前取消了的演出都陸續舉行，會封多些利市派給辛勞的員工。」一家團聚，自然便開開心心。

▲ 小齊在現實中是一名好老闆。（林宇翔攝）

髮型：梁佇鳴Alex Leung@Salon Nova（林家棟）、Seiko Sin@Hair Culture（任賢齊）

化粧： 黃宣尹 Esther Huang（林家棟）、A.Yp（任賢齊）

場地：木的地酒店中環Hotel Madera Hollywood

記者：陳家昌