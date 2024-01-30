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【急症室範圍】救護車服務重新劃界　西九文化區、海港城一帶改送廣華醫院

社會 15:45 2024/01/30

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尖沙咀區救護車服務周日起將重新劃界。(資料圖片)

醫院管理局及消防處今日（30日）宣布，調整尖沙咀區緊急救護召喚的服務，部分原本經救護車送往伊利沙伯醫院急症室治理的病人，會由本星期四（1日）上午八時三十分起，改為送住廣華醫院急症室。預計有關安排可紓緩伊利沙伯醫院急症室的壓力，以應付區內日益增加的急症服務需求，長遠可提升尖沙咀區的緊急醫療服務及加強對急症病人的支援。
　　 
消防處會將部分原屬伊利沙伯醫院急症室服務範圍的緊急救護召喚，即佐敦道以南與彌敦道以西的佐敦和尖沙咀一帶的商住地區（包括港鐵九龍站、高鐵西九龍站、港鐵柯士甸站、寶靈街、西九文化區、海港城及香港文化中心等）改為納入廣華醫院急症室服務範圍。在新安排下，傷病者於上述地區召喚救護車，將會被送往廣華醫院急症室接受治理，而非常危殆的傷病者仍會按既有機制送往最就近醫院。
　　 
醫管局發言人說，實施新安排後，估計每日有約20名召喚救護車的病人，會改為送往廣華醫院急症室，救護車運送病人的路程及所需的時間與過往不會有太大分別。伊利沙伯醫院和廣華醫院已經為調整急症室服務範圍做好準備，確保所有急症病人均可獲得適切的緊急醫療服務。
　　 
廣華醫院第一期重建工程去年完成後，新大樓的急症室面積有所增加，藉此提升處理急症病人的能力。在調整急症室服務範圍後，九龍中醫院聯網將可更有效運用資源，兩間醫院的急症室亦可發揮更大的協同效應，有助提升九龍中醫院聯網急症服務的水平。
　　 
發言人表示，醫管局與消防處已進行演練，確保救護人員及兩間醫院的急症室人員均熟悉新的運作安排。醫管局與消防處會保持密切聯絡，監察在新安排下救護車接送病人到醫院的流程。醫管局亦已通知油尖旺區議會，透過區議會的地區網絡通知該區居民有關安排。

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責任編輯：陳展棋 

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