【23條立法】經民聯將邀外國商會來港了解實際情況　林健鋒：與國安法強強互補

▲ 經民聯表示支持盡快就《基本法》23條立法。（戴朗希攝）

政府宣布即日起就《基本法》23條立法展開公眾諮詢，直至下月28日。經民聯表示全力支持盡快就23條立法，將在未來日子向商界及專業界別解說條文，亦會邀請外國商會人士來港，了解香港實際情況。



行會成員、經民聯副主席林健鋒表示，現時立法是絕對合適的時刻，《基本法》23條立法可以跟《港區國安法》作強強互補，以保障香港繁榮穩定。他認為政府今日公布的條文，對罪行的定義有明確界定，並不含糊。



林健鋒續指，政府提出的諮詢期至下月28日是合適的，因社會對立法已有共識，他亦聽到愈來愈多投資者認同香港要做好風險管理，堵塞國家安全出現的漏洞。



選委界立法會議員，經民聯梁美芬表示，政府公布的版本完全符合國際標準，她指在全世界的國家中，都由中央政府去訂立國家安全法律，只有香港和澳門可以由地方政府自行立法。



梁美芬再次強調，23條立法是好事及好東西，「中央為左保護我地，才給23條立法。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希