洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然

▲ 洪天明韓裔生母曹恩玉激罕現身，賀孫仔TJ的11歲生日。

49歲洪天明與年輕9歲的周家蔚育有兩名兒子，大仔洪大仁（TJ）日前11歲生日，周家蔚在小紅書上載影片分享生日會當天的片段，見到邀請了TJ一班朋友出席，連嫲嫲、即洪天明的韓裔生母曹恩玉也罕有現身一同合照，場面熱鬧。

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洪天明媽媽曹恩玉保養得宜

周家蔚在片中透過，大仔TJ今年要求在家中舉行生日會，並邀請了一大班好友出席，而周家蔚的妹妹就邀請特別嘉賓到家中表演，有小丑扭氣球及專業飼養爬蟲類動物的公司帶來15種動物跟小朋友互動，把洪家變成「動物園」，TJ和8歲弟弟洪竟稀任由蛇、蜘蛛及蜥蜴也毫不畏懼。

周家蔚的圈中好友湯盈盈也帶同兩名女兒出席，連洪天明的韓裔生母曹恩玉都現身大合照，可見身穿深色上衣的她保養得宜。

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曹恩玉是圈外人，居港多年生活低調。洪金寶曾指與曹恩玉結婚是一時衝動，當年23歲的他到韓國工作，曹恩玉陪他去酒店辦理登記入住，但酒店員工要求曹恩玉證明身份才能入住，他怒指曹恩玉是他的太太，翌日兩人便註冊結婚。後來兩人先後誕下4子女，分別是兒子洪天明、洪天祥、洪天照和孻女洪煦榆。

▲ 曹恩玉（左二）早年也曾現身孫生的生日會。（微博圖片）

可是，兩人最後於1994年離婚，翌年洪金寶再娶高麗虹。洪金寶曾承認自己經常偷食，前妻的性格亦貪玩，兩人經常吵架，導致離婚收場。

洪金寶以體罰教子女

大仔洪天明曾表示，自小家教甚嚴，父母要求他們必須待人有禮，爸爸更會施以體罰。天明憶述小時候爸爸會罰他們踎馬桶，再以馬鞭、粗皮打他，加上爸爸有功夫底，出手好重！到他們十幾歲，洪金寶就轉用講道理的方式令他們知錯。

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天明認為體罰已不合時宜，他現以講道理的方法教導兩名兒子，最嚴厲都是打手板和打屁股。有次TJ出手打人，天明立即罰打手板，讓他知道打人痛楚的感覺，從此不會再犯。

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責任編輯：王明芳