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【瀕危物種】海關搜泰國進口貨櫃檢乾鯊魚皮　市值170萬元

社會 16:02 2024/01/30

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海關搜泰國進口貨櫃檢乾鯊魚皮，市值170萬元。（黃傑偉攝）

海關昨日（29日）檢獲4,200公斤瀕危物品種乾鯊魚皮，市值170萬元，行動中拘捕一名67歲店舖男股東。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組黎子康督察指，海關透過風險評估，鎖定一個泰國入口報稱載有乾鯊魚皮的20呎貨櫃，昨日於葵涌驗貨場打開貨櫃檢查，關員發現171箱懷疑涉及瀕危動植物品種乾鯊魚皮。經漁護署證實為受保護瀕危動植物品種，真鯊目真沙科鯊魚皮。行動中，關員檢獲4,200公斤乾鯊魚皮，市值170萬元，案件隨即交海關有組織罪案調查科跟進。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，關員進行監控派遞，於上環一店舖以輸入瀕危動植物品種，拘捕一名67歲店舖男股東，案件仍在調查中，不排除會再有人被捕。

海關提醒店舖，保護瀕危動植物品種已於2023年12月15日實施，並已加入附例1至3，意味會有更多受保護瀕危物品種受保護。海關會持續與漁護署聯手保護瀕危物品種，海關重申，沒有相關許可證而輸入受保護品種即屬違法，一經定罪可被判罰款1,000萬元及監禁15年。市民如發現瀕危物品種輸入活動可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉

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