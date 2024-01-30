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時尚彩妝｜Maison Margiela時裝騷「陶瓷娃娃妝」爆紅　精緻詭譎妝容驚為天人

休閒消費 19:01 2024/01/30

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這款妝容真的美出新境界！

巴黎高級訂製時裝品牌Maison Margiela以怪誕時髦作風在時尚圈屹立不倒，目前由John Galliano出任創意總監。品牌日前舉辦2024春夏高訂時尚騷，當中模特兒化上了像陶瓷娃娃舨的妝容，結果這款「陶瓷娃娃妝」爆紅！

著名化妝師Pat McGrath事後於社交平台分享為模特兒化陶瓷妝的片段，可見工序繁複，而模特兒騷後更直接在面上撕下一層膠膜，令人驚嘆！

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妝容精緻詭譎

這場時裝騷，是描述二十世紀夜巴黎俱樂部古典中帶著頹廢美的故事，模特兒穿上纖腰豐臀、緊身衣塑造娃娃身材，再配搭膠蠟質感的陶瓷娃娃妝，光滑的肌膚、纖幼的眉毛、將繽紛大膽的色彩畫在面上，一切是多麼的精緻詭譎，又帶點神秘魅惑！

網民好奇如何化出陶瓷娃娃妝

難怪在時裝騷上，除了華麗、怪誕、歌劇式的高級訂製禮服引人注目外，模特兒陶瓷般光滑的肌膚引來更大迴響，所以大家都很好奇，這種反光陶瓷肌是怎樣做到的？有化妝師就示範了仿妝，他用噴槍加稀釋後的撕除式透明膠狀面膜貼在臉上，再在臉上以不同色調、較白底妝化上彩妝，完妝後再噴灑約5層，最終膚質就呈現娃娃的光澤感，許多模特兒在完騷後，更直接撕下面上的一層膠膜。

網民對這個妝容議論紛紛，留言表示以為模特兒是戴住假面具示人，沒想過原來是化妝，大讚是鬼斧神工。有些網民更一度誤會模特兒是假人。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

 

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