香港小姐丨麥明詩被傳結婚後首出席代言活動　十優港姐容光煥發獲讚：超級有氣質　

▲ 傳將結婚的麥明詩容光煥。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）在上周四（1月25日）被攝影師錯手洩露婚照，而有指麥明詩的男友盛勁為已成功求婚，他們將在3月結婚，媒體就此向麥明詩求證，但她未有回覆。麥明詩媽媽麥何小娟回應媒體時就則指：「唔係今日，你自己問佢啦！我唔敢多嘴。」

自傳出婚訊後，麥明詩一直沒有透過個人社交平台公開承認或否認。直至1月28日，夠義氣的Louisa就現身新蒲崗出席吳業坤音樂會撐場。而且她更在個人IG的限時動態轉發與坤哥合照。

麥明詩結婚丨麥明詩傳與盛勁為結婚後首現身 十優港姐Louisa明豔照人狀態大勇

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麥明詩被指傻氣又溫柔

到今日（1月30日），麥明詩再轉再更新限時動態，轉發她任保險公司代言出席分享會的片段。

從片段所見，麥明詩容光煥發，而此片原本拍攝者在個人社交平台分享短片並形容麥明詩「又靚又叻又讀到書 」又指對方「真人真係超級傻氣 超級有氣質 超級溫柔」

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同時，更透露了麥明詩在台上發言，寫道：

佢講做保險 唔係話會搵到好多錢 而係學懂點樣面對拒絕 呢一樣係傳統教育教唔到嘅嘢

而麥明詩轉發此片並寫「傻氣」外，隻字沒有提及結婚。

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