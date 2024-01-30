【黎智英案】辯方庭上播放員工大會錄音　張劍虹於大會稱「我哋唔係犯罪組織」

▲ 壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（30日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹續作供， 黎一方於庭上播放壹傳媒員工大會的錄音，當中張向員工「我哋唔係犯法，我哋唔係一個犯罪組織」，張於庭上確認錄音內容，以及同意當時清楚自己與《蘋果》員工所做的事，是在報道新聞，並非犯法。

壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人踏入第9天作供，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻下午盤問時引述WhatsApp 訊息，指黎曾提及中國新聞需要高質內容，及需要外國人在南華早報內看不到的「英文版」，打斷南華早報在這方面的壟斷。張供稱，黎有這樣說過。

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

彭續向張指出，這亦能解釋黎於另一個WhatsApp 訊息中提及毋須平衡報道的原因。張不同意說法。彭再引述WhatsApp 訊息，指黎曾提及要增加英文版的新聞報道，張同意說法，又指黎雖然稱新聞報道可以，但亦不準增加一般性新聞，「講到明」要注意中國負面新聞。

彭又指出，黎向張形容「Live Chat With Jimmy Lai」的嘉賓「好勁」，以及向張稱「佢哋（中共）咁搞得，我一定去到盡」等對話並不存在，張否認說法。

彭另就「一人一信救香港」行動盤問，彭向張指出，國家領袖之間的一則電話通話亦算是國際壓力，張供稱「可以咁講，但當時黎生講嘅唔係呢回事」。張續指，黎一直讚揚美國前總理特朗普的單邊主義，又指特朗普敢於向中國發起貿易戰，逼使中共服從西方價值。

彭隨後播放2021年5月壹傳媒員工大會的錄音，當中張曾向壹傳媒員工「我地唔係犯法，我哋唔係一個犯罪組織」，又提及黎曾於獄中向員工寫信，信中提及「新聞自由呢個工作係危險，大家同事要盡量保重、小心」。彭隨即向張指出，張清楚自己與《蘋果》員工所做的事，是在報道新聞，並非犯法。張同意說法及確認錄音內容。

聆訊明（31日）續。

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記者：梁錦麟