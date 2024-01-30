新加坡旅遊｜直擊Light to Night視覺藝術節　感受雅辰酒店空中綠洲南洋風情

▲ 新加坡藝術盛事第8屆 「Light to Night活動」（右）現正舉行，入住有「空中綠洲」美譽的雅辰酒店（左），除了感受特色的南洋風情外，還可盡享視覺盛宴。（王茵芸攝）

記者這次來到新加坡，入住 Artyzen Singapore（新加坡雅辰酒店）逗留的期間，從空間設計到酒店人員的待人接物，都體會到新加坡式的典雅和溫暖。此外，今次也參觀了為期3周的第8屆 「Light to Night活動」，盡享視覺盛宴。

Artyzen Singapore地理位置絕佳，位於烏節路中心地段，前身是名為「瑪麗別墅」（Villa Marie）的熱帶花園豪宅，為新加坡大慈善家陳篤生的曾孫所擁有，具有標志性歷史地標的意義。

▲ 房間樓底超高（4米），設計和佈置都帶著濃濃的傳統南洋風味。（王茵芸攝）

烏節路作為購物天堂最為人熟知，各大使館都近在咫尺，亞洲唯一的英式花園、新加坡第一個聯合國教科文組織世界遺產、擁有超過160年歷史的新加坡植物園也在附近。

不愧是榮獲2022年及2023年新加坡最佳酒店建築設計金獎的酒店，室內設計融合時尚與傳統南洋文化。Artyzen Singapore有空中綠洲的美譽，綠植的分布從地面一直延伸到天台，於餐廳各角落也可見生長旺盛的大小盆栽。

▲ 泳池的末端伸出主體建築外，透明池底可直接看到酒店外墻及附近街景。（王茵芸攝）

天台無邊際泳池

天台的懸臂式無邊際泳池更是讓人驚嘆不已。酒店室內采光設計很棒，陽光透過樹影和落地玻璃照射在地面 Cafe（也是早餐半自助早餐的地點）的桌椅上,加上高高低低點綴在餐廳各處的植物，不管是早餐還是下午茶都很愜意。步入房間的第一個感覺是樓底超高，天花板的古式吊扇、床頭描繪舊時風景的大幅精緻畫作、無處不在的圓拱設計、强烈的顔色配搭，在在都洋溢着慵懶又優雅的南洋風味。

天台的屋頂花園和無邊際泳池值得重點推介。在屋頂酒吧旁邊，團團種滿香草植物，除了帶來清香，也為酒店提供自家產新鮮香草。方形的下沉式雅座可以輕鬆圍坐8~10人，泳後小憩聊天或圍坐小酌都很適合。

最新影片推介：馮盈盈專訪

25米的無邊際泳池是欣賞日落的最佳地點、趴在泳池邊可俯瞰整條烏節路及附近的日間繁華和夜間燈火。特別精采在於泳池伸出建築物外的部分︰懸臂式設計，加上清澈的玻璃泳池底，可直接看到酒店外牆、樓下房間露臺的遮陽傘和綠植，還有附近街道上、細小如螻蟻的來往車輛和行人。

酒店餐飲包括調酒，都加入地道的南洋風味。早餐有西式的三文治、優格和咖啡，也有咖央多士、椰漿飯和拉茶。

INFO

地址︰新加坡卡斯加登路9號

網址︰www.artyzen.com

電話︰+65 6363 6000

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Light to Night - 視覺藝術節活動

新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）是東南亞最新最大的現代藝術博物館，正在舉行最大規模的視覺藝術節，有超過60個節目可供參觀和欣賞。為期3周的第8屆 Light to Night活動，以歷史、起源和國家收藏的藝術品中為靈感，為參觀者呈現多姿多彩的感官體驗，包括互動藝術裝置、光影投射和現場表演等。

作品介紹︰

Winter Sonata

作者︰Knuckles and Notch

地點︰The Art House

日期︰即日起至 2024 年 2 月 8 日

時間︰每晚 7︰30pm - 午夜

▲ Light to Night作品 Winter Sonata，以奇幻華麗的畫風，表達及探索人生和精神意識。（王茵芸攝）

Knuckles and Notch是由Goh Yun Jin（Marl）和Djohan Hanapi組成的創意工作室，他們堅持以模擬方式創作，作品充滿奇幻感。這個作品以華麗帶點暈眩效果的圖像，表達和探索錯綜複雜的人生和精神意識，由流行文化、漫畫、電影和科幻小說中汲取靈感，以貓貓的奇遇和蛻變為故事主軸，展現一個奇特而迷人的世界。

Teo Eng Seng︰ Living the Life

作者︰Teo Eng Seng, Milosh Luczynski

地點︰新加坡國家美術館

日期︰即日起至 2024 年 2 月 8 日

時間︰每晚 7︰30pm - 午夜

▲ Light to Night作品 Teo Eng Seng： Living the Life，以濃烈色彩和跳躍重複的圖案，鼓勵參觀者擁抱缺陷美、活出生命。（王茵芸攝）

Teo Eng Seng在新加坡藝術界頗具盛名，早於1986年已獲得文化勛章，是具挑戰和創新精神的多產藝術家。本作品是對這位藝術家的贊美，濃烈的色彩和充滿跳躍感的構圖，加上激昂的背景音樂，邀請參觀者以全新方式看待生活，從日常生活中體驗即興和自發性，擁抱帶點缺陷的美，活出生命。

Symphony of Order

作者︰Sarah Choo Jing，Mathias Choo

地點︰新加坡國家美術館, 最高法院翼，L3，圓形大廳圖書館和檔案舘

日期︰即日起至 2024 年 2 月 8 日

時間︰5︰30pm - 7︰00pm（周一至周四）

5︰30pm - 11︰00pm （周五至周日）

▲ Light to Night作品 Symphony of Order,利用圓形大廳圖書館和檔案館的天花板投影栩栩如生的用餐環境。（王茵芸攝）

作者感嘆於圓形大廳圖書館和檔案館的穹頂之美，想到借此場景表達社會環境中“秩序”和“潛規則”的複雜和相互影響，於是利用360度攝影機拍攝一場精心構想的用餐場景，並投影在圖書館的天花板上，其栩栩如生令參觀者仿佛置身於用餐現場。

INFO：

新加坡國家美術館

地址︰1 St Andrew's Road，新加坡 178957

網址︰www.nationalgallery.sg/

記者：王茵芸